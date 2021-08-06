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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı o isim oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı o isim oldu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı o isim oldu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına da Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı o isim oldu
06 Ağustos 2021 Cuma 11:43

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Kübra Güran Yiğitbaşı'nın, çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, trans medya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunuyor

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