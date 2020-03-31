Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 bin 219 kamuya personel alımı 2020 başvuru şartları

korona virüsü nedeni ile kamu personel alımı 2020,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ek yeni memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak

Tüm dünyayı şoke eden Çinde ortaya çıkan Corona Virüsü ülkemizi hem sağlık alanında hem de ekonomi anlamında tehdit etmeye başladı..Bunun neticesinde de kamuya devlet memuru alımları hızlandırıldı.

En son sağlık ataması bekleyen onbinlerce genç güzel haberi almıştı.Sağlık bakanlığı 32 bin yeni personel alımı yapmak için düğmeye basmıştı.

BİR AÇIKLAMA DA AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLET BAKANLIĞINDAN!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi. 2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635'i üniversitelere, 431'i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de ayrıca hatırlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 bin 219 kamuya personel alımı 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yeni personel alımı müjdesi atama bekleyen kişileri sevindirdi.Ancak kadronun 6200 kadar olması da bir o kadar üzdü.Asıl şimdi gerçek atamaların , büyük ölçekteki personel alımlarının gerçekleşmesi gerekmiyor mu?

DİKKAT::BU KORONA VİRÜSÜNDEN DOLAYI YAPILACAK OLAN BİR EK ATAMA İZNİ

Bu alınacak yeni personel korona virüsü nedeni ile etkilenen tüm kurumlara yapılacak.Yani Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi.Cumhurbaşkanımızın verdiği yetki ile birçok kurum ve kuruluş atama yetkisine sahip olacak.

Bu sayede çok azda olsa bir miktar aile,işsiz kalmayacak ve devlet memurluğu kadrosuna yerleşecek.

6 bin 219 kamuya personel alımı 2020 ne zaman başlayacak,başvuru şartları nelerdir

Malesef açıklama henüz çok çok yeni..kamusaati.com olarak size bu haberi bakanın ağzından doğrudan hızlı bir şekilde getirdik..Açıklama geldikten sonra derhal sitemizde ilan detaylarını bulabilirsiniz.

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Karar kapsamında, 127 üniversiteye 1.016 ilave atama yapılacak. Böylece 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversiteler toplamda 1.651, diğer kurumlar da toplamda 6.650 ilave atama gerçekleştirmiş olacak.