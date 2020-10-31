AFAD Şimdi Açıkladı! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralananların sayısı da 804'e yükseldi.

AFAD Şimdi Açıkladı! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı

AFAD Şimdi Açıkladı! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralananların sayısı da 804'e yükseldi.

Türkiye bugün, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Merkez üssü Seferihisar olan deprem, birçok şehirde hissedilirken, yıkım İzmir'de yaşandı.

489 ARTÇI

Deprem sonrasında, 35’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki duruma ilişkin yeni gelişmeleri açıkladı.

Açıklamada, Türk Kızılay tarafından 113 personel, 144 gönüllü, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 83.480 malzeme (ikram ve içecek) yardımı yapıldığı belirtildi.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan yapılan son açıklama şöyle: "Deprem sonrasında, 31’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 831 vatandaşımız ise yaralanmıştır."