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AFAD 1749 kişiyi istihdam edileceğini Açıkladı

AFAD 1749 kişiyi istihdam edileceğini Açıkladı İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.

AFAD 1749 kişiyi istihdam edileceğini Açıkladı
31 Ekim 2021 Pazar 10:11

FAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 18 - 27 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.

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