Açlık sınırı asgari ücreti geçti! Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Şubat 2022 tarihli açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Şubat 2022 tarihli açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), gıda enflasyonunun Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 7.1 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının ise bu ay asgari ücretin 300 TL üzerine çıktığını belirtti.

ŞUBAT AÇLIK YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.552,56 TL’dir.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 7.1 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının ise bu ay asgari ücretin 300 TL üzerine çıktığını açıkladı.

---* AÇLIK SINIRI 4.552,56 TL İLE 2022 YILI ASGARİ ÜCRETİNİN 300 TL ÜZERİNDE!

---* MUTFAK ENFLASYONUNDAKİ ARTIŞ AYLIK %7,12, SON ON İKİ AYLIK %66,38!

---* SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR; YOKSULLUK SINIRI 15.139.90 TL!

---* ASGÂRİ ÜCRETLE ÇALIŞAN BEKÂR, YAŞAMA MALİYETİNİ KARŞILAMAK İÇİN 1.716,4 TL DAHA BULMALI!

TÜRK-İŞ’in 35 yıldan bu yana düzenli olarak her ay hesapladığı ve bu alanda öncü olan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması, yeni beslenme kalıbı temel alınarak farklı bir çalışma grubu tarafından hesaplandı ve 2022 Ocak’tan itibaren açıklanmaya başlandı.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Şubat ayı sonucuna göre;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.552,56 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 15.139,90 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 5.969,80 TL’ye yükseldi.

Gıda ürünlerinde KDV’nin %1’e düşürülmesi 14 Şubat’ta etiketlere yansıdı. Ancak öncesinde yükselmiş olan başta yumurta ve un gibi temel gıda ürünleri ile yükselişi durdurulamayan meyve-sebze fiyatları yüzünden vatandaşın reel geliri bu ayda da geriledi. Özellikle taze sebze-meyve, üretim ve tedarik maliyetlerinin yanında ürün azlığından dolayı cep yakmaya devam etti. Resmi verilere göre gübre ve toprak geliştiricilerin fiyatlarındaki yükseliş %150’yi aştı. Markette ve pazarda sepet tutarı arttıkça zorlanan tüketici, almaktan vazgeçip ürünlerin bazılarını bırakmaya başladı. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi enerji giderleri de hane halkı üzerinde büyük bir yük oluşturmaya devam etti.

YENİ FİYATARTIŞLARI GELEBİLİR

Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen buğday, arpa, soya, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerin tedarikinin bu araştırının hazırlandığı günlerde başlayan askeri operasyon sebebiyle eğer önlem alınmazsa önümüzdeki aylarda ülkemizdeki un, ekmek, yumurta, et ve bitkisel yağların fiyatlarının yükselmesine neden olabileceği uzmanlar tarafından ifade edildi.

(Yeni Beslenme Kalıbı ile) Çizelge 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)*

(Yeni Beslenme Kalıbı ile) Çizelge 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)* Ocak 2021 Şubat 2021 Ocak 2022 Şubat 2022 Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 813,83 827,96 1.290,78 1.379,02 Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 626,94 649,95 998,78 1.081,82 15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 792,32 815,83 1.273,90 1.362,15 4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 429,43 442,38 686,29 729,57 Açlık Sınırı 2.662,52 2.736,12 4.249,95 4.552,56 Yoksulluk Sınırı 8.672,70 8.912,44 13.843,50 15.139,90

Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.