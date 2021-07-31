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Açıklama geldi! Kimlikler ücretsiz yenilenecek

Açıklama geldi! Kimlikler ücretsiz yenilenecek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangın bölgesinde kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşların belgelerini ücretsiz yenileyebileceği duyuruldu.

Açıklama geldi! Kimlikler ücretsiz yenilenecek
31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:05

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada "Yangın bölgelerinde geçerli T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu yangın nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir" denildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yangın bölgelerinde geçerli T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu yangın nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir" denildi.

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