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ABD'yi ayağa kaldıran olay! Futbol takımı koçu çok sayıda çocuğu istismar edip videoya almış

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Futbol takımı koçu çok sayıda çocuğu istismar edip videoya almış

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Futbol takımı koçu çok sayıda çocuğu istismar edip videoya almış
Admin
Admin
12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:47

ABD'de yaşanan olay ülke gündemine bomba gibi düştü. Tennessee eyaletinde bir futbol takımı koçunun çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve o anları kayda aldığı ortaya çıktı. Futbol koçunun restoranda unuttuğu telefonu inceleyen polis ekipleri, istismar görüntüleriyle karşılaşılması üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde polis yetkilileri, bir futbol takımının koçunun restoranda unuttuğu telefonda çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu gösteren videolar bulduklarını bildirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, ek suçlamalar tamamlanana kadar gözaltında kalacağı ifade edildi.

CNN'in haberine göre, Camilo Hurtado Campos, cep telefonunu bir restoranda unuttuktan sonra restoran çalışanları telefonun sahibine ulaşabilmek için cihazı inceledi. Çalışanlar, Campos'un telefonunda "onlarca uygunsuz video ve çocuk fotoğrafı" görmelerinin ardından polise haber verdi.

Polis yetkilileri yapılan incelemeler sonucunda 63 yaşındaki Campos'un "9-17 yaş aralığındaki bilinçsiz çocuklara cinsel istismarda bulunduğunun" tespit edildiğini aktardı.

Campos'un reşit olmayan çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı, ek suçlamalar tamamlanana kadar gözaltında kalacağı kaydedildi. İlk belirlemelere göre istismara uğradığı düşünülen 10 çocuğun bu eylemin farkında olamayabilecekleri belirtildi.

Polisin, kurbanların kimliklerini belirlemeye çalıştığı ve Campos'un kefaletinin 525 bin dolar olarak belirlendiği ifade edildi. Campos'un okullara ait oyun sahalarını dolaşarak buradaki çocukları takımına aldığı ve güvenlerini kazandıktan sonra evine davet ettiği düşünülüyor.

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