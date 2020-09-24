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ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield: Türkiye'ye ilaç satışı durdurulabilir

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield: Türkiye'ye ilaç satışı durdurulabilir

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield: Türkiye'ye ilaç satışı durdurulabilir
24 Eylül 2020 Perşembe 14:45

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield: Türkiye'ye ilaç satışı durdurulabilir

Koronavirüs salgını döneminde Ankara'nın yardımlarını görmezden gelen Satterfield, ilaç şirketleri adına açıklama yapmaya kalktı.

Türkiye, koronavirüs salgınının merkez üssüne dönüşen ABD'ye yardım elini uzattı.

Geçtiğimiz aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı, iki kez başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözlerinin Türkçesi ve İngilizcesinin yer aldığı koliler, ABD'ye teslim edildi.

BORCU GEREKÇE GÖSTERDİ

Ancak ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, bu yardımlar karşısında şaşırtan ifadeler kullandı.

Reuters'ın haberine göre, Satterfield, Türkiye’deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun 230 milyon dolardan 2.3 milyar dolara çıktığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ÇIKARINA OLMAYACAK"

Satterfield, şirketlerin böyle devam etmek istemeyebileceğini, bunun da Türkiye’nin çıkarına olmayacağını belirtti.

ABD'li elçi ayrıca, Amerika merkezli sosyal medya platformlarının barındırdığı Türk kullanıcılarına ait verilerin Türkiye'de tutulması talebini eleştirmeye kalktı.

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını kaynaklı vakanın 7 milyonu aştığı ülkede yaklaşık 207 bin kişi hayatını kaybetti.

Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini 65 yaşın üzerindeki kişiler oluşturuyor.

ABDye ikinci yardım uçağı gönderildi

ABD'ye ikinci yardım uçağı gönderildi

ABD nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield: Türkiye ye ilaç satışı durdurulabilir #2

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