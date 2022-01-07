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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye geldi Büyükelçi Flake, İstanbul Havalimanı'na indi. Flake, ilk açıklamasında, "Burada olmaktan mutluyum" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye geldi
07 Ocak 2022 Cuma 14:24

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake'in bulunduğu uçak, İstanbul'a iniş yaptı.

Flake ve eşi Cheryl Flake, Türk Hava Yolları'nın TK 290 sefer sayılı San Francisco uçağıyla saat 12.05'te İstanbul Havalimanı'na indi.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Havalimanında kendisini bekleyen gazetecilere "Merhaba" diyen Flake, "Burada olmaktan mutluyum. Bu hoş karşılama için de teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBUNU SUNACAK

Flake ve eşinin, THY'nin TK 2152 sayılı uçağıyla saat 14.00'te Ankara'ya gideceği öğrenildi.

Büyükelçi Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

SEÇİMLERDE BIDEN'I DESTEKLEDİ

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosu'nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.

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