ABD'li deprem uzmanı Susan Hough, Türkiye’nin yaşadığı iki büyük sarsıntıyı yorumladı

Kaliforniya’da 1906 depremini yaşadık. 7,8’e (ABD’deki ölçümlere göre) benzer bir büyüklük. Yaşayan hiç kimse bunu hatırlamaz.

Deprem uzmanı Hough, iki yıkıcı depremin bölgede gelecekte benzer bir sarsıntıyı tetikleyip tetiklemeyeceğine ve bir depremin yerinin ve zamanının önceden bilinip bilinemeyeceğine ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı:

Bir depremin tam olarak ne zaman meydana geleceğini bilmenin bir yolu yok. İnsanlar iddialarda bulunuyorlar. Yarın, gelecek yıl, hatta bundan 10 yıl sonrasında büyük bir depremin olacağını söylemimizi sağlayan kanıtlanmış bir bilim yok

"Türkiye için en son tehlike haritasına bakarsanız..."

Uzun vadede biliyoruz. 100 yıl veya 300 yıl ileriye bakarsanız, bazı depremlerin gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu biliyoruz. Türkiye için en son tehlike haritasına bakarsanız, faylar boyunca yüksek tehlikeli bölgeyi görürsünüz.

"Büyük bir deprem, diğerlerini tetikler"

Depremlerin önceden bilinmesinin insanlar tarafından istenen bir durum olduğunu, çünkü şiddetli sarsıntılara ilişkin ön uyarı olmadığını anımsatan Susan Hough, şunları dile getirdi: