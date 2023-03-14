ABD'de korkunç olay! Paraları çalmakla yetinmeyen hırsız, talihsiz kadını felç bıraktı

ABD'de, Vietnam'daki ailesiyle görüşmek için biriktirdiği 4 bin 300 doları ATM'den çeken Nhung Truong isimli kadın, 20'li yaşlardaki hırsızın hedefi oldu. Parasını aldığı Truong'u kaçmasına dahi fırsat vermeden kaldırıp yere vurdu. Omurgasında ciddi kırıklar meydana gelen 3 çocuk annesi Nhung'un, hayatının geri kalanında tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayacağı belirtildi.

ABD'nin Houston eyaletine bağlı aynı isimli şehrinde korkunç bir soygun olayı gerçekleşti. ATM'den 4 bin 300 dolar çekip alışveriş merkezinin yolunu tutan 44 yaşındaki Nhung Truong isimli kadın, yolda bir şahsın saldırısına uğradı.

KALDIRIP BETON ZEMİNE ATTI

Truong, kendisini takip eden kişiyi fark etse de çok geç kaldı. Saldırgan, Nhung'un parasını almaya çalışırken, kaçmaya çalışan kadını arkadan yakalayarak havaya kaldırıp sertçe beton zemine çarptı.

HAYAT BOYU TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM YAŞAYACAK

Olayın ardından omurgasında kırıklar meydana gelen 3 çocuk annesi Nhung Truong, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

AİLESİNİ GÖRMEK İÇİN PARA BİRİKTİRİYORMUŞ

Talihsiz kadın, Vietnam'daki ailesiyle yıllardır görüşmediğini, ailesini görmek için biriktirdiği parayı ATM'den çektikten sonra saldırıya uğradığını söyledi. Polis ekipleri, saldırganın kimlik tespiti için çalışma başlatırken, olay anına ait kamera görüntülerini yayınladı.