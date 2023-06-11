ABD'de endişe yaratan araştırma! Korona aşılarının kalp kası iltihabı riskini artırdığı tespit edildi

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin koronavirüs aşılarıyla ilgili araştırması kamuoyunda endişe yarattı. Araştırmaya göre, dünya üzerinde 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, kalp kası iltihabı (Miyokardit) riskini yüzde 13,200 oranında artırıyor.

Dünya üzerinde 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili yapılan son araştırmalar koruma vaadiyle piyasaya sürülen çoğu aşının insan sağlığı için risk oluşturduğunu gözler önüne serdi.

MİYOKARDİT RİSKİNİ ARTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırma ise endişenin boyutunu bir hayli artırdı. Araştırmaya göre koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, kalp kası iltihabı (Miyokardit) riskini yüzde 13,200 oranında artırıyor.

25 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İDDİA SES GETİRMİŞTİ

2022 Aralık ayında Almanya'da yapılan otopsi sonuçlarında aşı olan 25 kişinin aşıya bağlı miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle hayatını kaybettiği ve otopsilerin aşıya bağlı ölümlerin gizlenmesi için yapıldığına dair iddialar sosyal medyada paylaşılmıştı.