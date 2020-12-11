9 şehirde durum vahim!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 ilde durumun kritik olduğunu açıkladı. O illerdeki doluluk oranları ve HES'teki yoğunluk haritaları bakanları korkuttu. İşte o şehirler ve son rakamlar...Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm rakamları düşmüyor. Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 213 oldu. 217 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası 9 ilde durumun kritik olduğunu açıkladı. O illerdeki doluluk oranları ve HES'teki yoğunluk haritaları bakanları korkuttu...

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık verilerine göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alarm veren 9 ildeki son durumu açıklarken özellikle Hatay'daki yoğun bakım doluluk oranı dikkat çekti.

9 şehirde korkutan tablo...



Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.



Koca'nın açıkladığı illerdeki son durum HES haritasına böyle yansıdı.

Ordu'da servis doluluk oranı yüzde 49.6, yoğun bakım doluluk oranı 78.4 solunum cihazı doluluk oranı 50.5

Adana'da servis doluluk oranı yüzde 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 78.0 solunum cihazı doluluk oranı 41.8

Hatay'da servis doluluk oranı yüzde 64.0, yoğun bakım doluluk oranı 84.8 solunum cihazı doluluk oranı 79.3

Samsun'da servis doluluk oranı yüzde 64.9, yoğun bakım doluluk oranı 80.8 solunum cihazı doluluk oranı 60.7

Antalya'da servis doluluk oranı yüzde 46.7, yoğun bakım doluluk oranı 68.5 solunum cihazı doluluk oranı 51.4

Mersin'de servis doluluk oranı yüzde 58.1, yoğun bakım doluluk oranı 77.5 solunum cihazı doluluk oranı 39.4



İstanbul'da servis doluluk oranı yüzde 58.6, yoğun bakım doluluk oranı 68.2 solunum cihazı doluluk oranı 40.2

İzmir'de servis doluluk oranı yüzde 57.9, yoğun bakım doluluk oranı 77.6 solunum cihazı doluluk oranı 56.5

Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 57.7, yoğun bakım doluluk oranı 73.5 solunum cihazı doluluk oranı 31.0