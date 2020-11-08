8 Kasım Pazari Korona tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Torba Kanun’a göre, prim borcu olan Bağ-Kur’lular, 31 Ocak’a kadar bunu yapılandırmazsa, borçları silinecek ve sigortalılıkları durdurulacak. Bu durumda geçmişte SSK’lı olanlar için SSK’dan emekliliğin yolu açılacak.