8 bakanlıkta atama kararları yayımlandı

ATAMA KARARLARI

ADALET BAKANLIĞI

Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adalet Müfettişleri Kerem Kerim ARSLAN, Berkay ALTUĞ, Mehmet OĞRAŞ ve Semih ÇAYÖNÜ atanmıştır.

AİLE VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet AÇIKGÖZ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş ALIÇ atanmıştır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü;

- XII. Bölge Müdürlüğüne, XXII. Bölge Müdürü Tamer TAŞKIRAN,

- XXII. Bölge Müdürlüğüne İsmail ERTÜRK,

- III. Bölge Müdürlüğüne Yusuf MEŞHUR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Ali Rıza GÖK görevden alınmış ve bu suretle boşalan I. Hukuk Müşavirliğine Hikmetullah ARVAS atanmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Deniz COŞKUN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri TARİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.Açık bulunan Bilecik İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serkan BİRCAN atanmıştır.

Açık bulunan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat YILMAZ atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan;

- İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat KARAÇANTA,

- Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan GENCAN,

- Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Lütfi GÖNCÜ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Açık bulunan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Sami AKYOL atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin KALKAN atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı;

- Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali TOSUN,

- Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz YENİYOL,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı!nda açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Eda KARATAŞ ve Mesut ÜK atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa IŞIK atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan Hüseyin MUTLU atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sıdıka Çiğdem KANMAZ atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Çankırı İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emrullah CELEPVERDİ atanmıştır.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Zonguldak İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yaşar KARAMAN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dursun KELKİT atanmıştır.

Açık bulunan Bartın 11 Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasin ÖNDER atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcıları Osman AKKOR, Adem DEMİRCİ, Cengiz SOYLU, Selçuk DELİGÖZ, Göksel ÇETİNKOL ve Emin ÖZER 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

10 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI