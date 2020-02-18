60 Yıllık Kurum DPB'nin Görevleri Sonlandırıldı !

60 Yıllık Kurum DPB'nin Görevleri Sonlandırıldı !

Devlet Personel Başkanlığı kurumunun kapatılmasının ardından görevleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çalışma Genel Müdürlüğüne aktarıldı !

09 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlük te de yerini alan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Personel Başkanlığı kapatılmış, hükümde yapılan düzenleme ile mevcut görevlerin sürekliliği için 2019 senesi 7. ayına kadar mülga Başkanlık görevini sürdürmüştü.

1960 YILINDA KURULAN KOCA ÇINAR!!

Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 Yılında 160 sayılı hükümde "Devlet Personel Dairesi" kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden yapılandırılması şuan ki ismini alarak Başbakanlığa bağlı şekilde yeniden kurulan genel bütçeli bir işyeri . 8 Temmuz 2011 tarih ve 27988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı duruma getirilmiştir.

KAPATILMASI ADINA BAKANLIK YAZI GÖNDERDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü aracılığı ile bakanlıklara ve diğer ilgili mühesseselere ulaştırılan belge kapsamında ; 2019 senesi Yedinci ayından şuana kadar gelinen durum da mülga Devlet Personel Başkanlığının Bakanlığa aktarım işlemlerinin bitirildiği açıklanmıştır

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