6 parti, parlamenter sistem için ikinci kez masaya oturdu 6 parti, parlamenter sistem için ikinci kez masaya oturdu. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden parlamenter sisteme geçiş adına ortak bir metin oluşturmak için ikinci kez bir araya geldi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden parlamenter sisteme geçiş adına ortak bir metin oluşturmak için ikinci kez bir araya geldi.

Muhalefetteki altı parti, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş adına ortak bir metin oluşturmak için ikinci kez bir araya geldi. Halk TV’nin yayın yönetmeni Suat Toktaş’ın haberine göre, ilki Ankara’da yapılan toplantının ikinci ayağı dün akşam İstanbul’da yapıldı.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün katıldı.

'TOPLANTIYI KILIÇDAROĞLU İSTEDİ'

Toplantıya dair bilgi veren kaynaklar, toplantının düzenlenmesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediğini belirtti. Kaynaklar, toplantıların devam edeceğini, parlamenter sistem önerisinin görüşüldüğünü kaydetti.

Toplantıya katılan bir siyasetçi de ortak metnin oluşturulmasının ardından genel başkanlar tarafından açıklanacağını ifade etti.

Diğer partiler gibi Millet İttifakı’nda yer almayan Gelecek ve DEVA partililer ise amaçlarının ittifak arayışı olmadığını vurguladı.