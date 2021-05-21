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4'üncü yargı paketinde yapılacak düzenlemeler görüşüldü

4'üncü yargı paketinde yapılacak düzenlemeler görüşüldü

4'üncü yargı paketinde yapılacak düzenlemeler görüşüldü
21 Mayıs 2021 Cuma 12:51

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "İnsan Hakları Eylem Planı" kapsamında 4'üncü yargı paketinde yapılacak düzenlemeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, "İnsan Hakları Eylem Planı" kapsamında 4'üncü yargı paketinde yapılacak düzenlemeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları bürokratları katıldı. Toplantıda, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında 4'üncü yargı paketinde yapılması planlanan düzenlemeler değerlendirildi.

Konuya ilişkin yapılan istişarelerin ardından, kısa süre içinde detayları görüşmek üzere tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.

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