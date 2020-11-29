4 bacaklı doğan Somalili bebek şifayı Türkiye'de buldu Somalili 4 bacaklı "parazitik yapışık ikiz" ve ağır genitoüriner ve anorektal anomaliyle doğan bebek, Türk hekimlerin 8 saat süren başarılı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

4 bacaklı doğan Somalili bebek şifayı Türkiye'de buldu

Somalili 4 bacaklı "parazitik yapışık ikiz" ve ağır genitoüriner ve anorektal anomaliyle doğan bebek, Türk hekimlerin 8 saat süren başarılı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Henüz 55 günlük olan bebek, Somali Mogadişu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "parazitik yapışık ikiz" ve genitoüriner malformasyon tanılarıyla dünyaya geldi.

"Parazitik yapışık ikiz" olmasının yanı sıra küçük bedeninde çok ağır anomalileri de bulunan bebeğin, yapılan görüşmelerin ardından Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilmesine karar verildi.

UZMAN KADRO AMELİYAT ETTİ

Ameliyatın planlamasının ardından Somalili bebek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ayşenur Celayir'in koordinasyonunda uzman bir kadro tarafından operasyona alındı.

Multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilen operasyonda, Prof. Dr. Celayir'e, SBÜ Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesinden Plastik Rekonstrüktif Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Perçin Caşkan, SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Talmaç, Anestezi Uzmanları Dr. Neslihan Başkılıç ve Dr. Ferah Alay Ünal da eşlik etti.

Yaklaşık 8 saat süren operasyonda bebeğin, bir yandan fazlalık olan iki bacağı çıkarılırken, diğer taraftan da genitoüriner ve bağırsak sistemini ilgilendiren anomalileri de düzeltildi.

ERKEK OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN BEBEK KIZ ÇIKTI

Öte yandan, doğumu sırasında erkek olduğu düşünülen bebeğin ameliyatı sırasında iç organlarından kız olduğu da anlaşıldı.

İlerleyen süreçte ayrık duran pubis kemiğinin yaklaştırılması için operasyona alınması planlanan bebeğe, daha sonra da genitoüriner rekonstrüksiyon ameliyatı yapılacak.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLABİLECEK İŞLER YAPILIYOR"

Bebeğin Türkiye'ye geliş hikayesini anlatan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser, hastanelerinin çok güçlü, köklü bir kurum olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Eser, bebeğin Somali Mogadişu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "parazitik yapışık ikiz" ve genitoüriner ve anorektal malformasyon tanılarıyla dünyaya geldiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Sonrasında bebek, Sağlık Bakanlığımız ile irtibata geçilerek sağlık turizmi kapsamında hizmet veren bir hastane olmamız sebebiyle hastanemize yönlendirildi. Hastanemiz hem ekipman hem insan gücü bakımından bu tür komplike ameliyatları yapabilecek, üst düzey hizmet verebilecek bir hastane. Dolayısıyla hastanemizde çocuk cerrahi hocamızın önderliğinde, ortopedi, plastik cerrahi, anestezi ve yeni doğan yoğun bakım ekibinin katılımıyla, üstün gayretleriyle çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi."

Bebeğin iyileşmesinin ardından ülkesine gönderileceğini aktaran Eser, "Ülkemiz çok başarılı bir Kovid-19'la mücadele sürecini atlatırken, bir yandan da hem ülke içinden hem de yurt dışından hastaları getirerek çok büyük bir gayretle hizmetlerine devam ediyor. Bu konuda ben de Sağlık Bakanlığımıza ve üniversitemize minnettarım. Biz hizmetlerimize en üst noktada devam ediyoruz. Bu tür güzel hizmetleri anlatmak lazım hem dünyaya hem ülkemize. Hakikaten çok güçlü bir ekibi var Sağlık Bakanlığının, çok güzel işler yapılıyor. Dünyaya örnek olabilecek işler yapılıyor. Ünümüzün dünyayı aşması, oralara ulaşması lazım." diye konuştu.