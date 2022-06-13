3600 Günden nasıl emekli Olunur?, İşte (Kadın, Erkek) 3600 Emeklilik Şartları

3600 günden kadın ve erkekler için emeklilik şartları nelerdir? Bu yazımızda 3600 günden emeklilik nedir, koşulları, başvurusu, maaşı gibi merak ettiğiniz tüm detayları hazırladık. 3600 günden emeklilik için bir takım mevzuat koşulları ve ayrıntılar bulunuyor. Bu şartları taşıyan herkes emeklilik başvurusunda bulunabiliyor.

3600 günden kadın ve erkekler için emeklilik şartları nelerdir? Bu yazımızda 3600 günden emeklilik nedir, koşulları, başvurusu, maaşı gibi merak ettiğiniz tüm detayları hazırladık. 3600 günden emeklilik için bir takım mevzuat koşulları ve ayrıntılar bulunuyor. Bu şartları taşıyan herkes emeklilik başvurusunda bulunabiliyor.

Kamusaati.com ekibi olarak siz değerli okurlarımız için Emeklilik hakkında sizlerle daha önce de birçok konuyu paylaşmıştık:

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Gündemdeki yerini sürekli koruyan 3600 günden emeklilik şartları ve merak edilen diğer detayları yazımızın devamından inceleyebilirsiniz.

3600 Günden Emeklilik Nedir?

8 Eylül 1999 tarihinden öncesinde sigortası başlayanlar için 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet esasına dayanan emeklilik hakkına 3600 günden emeklilik denir. 8 Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcı olanlar için tanınan bir haktır.

Kimler 3600 Günden Emekli Olabilir?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortası olanlar,

Belirlenen sınır itibariyle 15 yıllık hizmeti bulunanlar,

3600 prim gününe sahip olanlar.

3600 Günden Emeklilik Nasıl Hesaplanır (ERKEK)

Erkeklerde 15 yıl hizmet süresinin ve 3600 prim gününün tamamlanmasına göre tarih aralıkları için belirlenen emeklilik yaşları şu şekildedir:

3600 günden emeklilik şartlarını taşımıyorsanız ‘’Ne zaman emekli olurum?’’ yazımıza göz gezdiriniz.

3600 Günden Emeklilik Nasıl Hesaplanır (KADIN)

15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günü esasının tamamlanma tarihlerine göre kadınlarda emeklilik yaşları şöyledir:

3600 Günden Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

3600 günden emeklilik başvurusu 2 şekilde yapılabilir:

SGK İl Müdürlüğü: SGK İl Müdürlüğüne giderek emeklilik başvurusu yapacağınızı belirtirseniz sizlere tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi yetkililerce verilecek. Formları doldurarak emeklilik başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet: E-devlet sistemi üzerinden ‘’emeklilik kaydı’’ bölümüne girerek başvuru yapabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için emeklilik başvurusu yazımıza gidebilirsiniz.

3600 Günden Emeklilik Şartları Erkek

3600 Günden emekli olmak isteyen erkeklerin emekli olma şartları şöyledir;

4A, 4B ya da 4C kapsamında sigortalı olmak.

8 Eylül 1999 öncesine ait sigorta girişi olması.

Toplamda 15 yıllık hizmet akdine sahip olmak.

3600 gün prim ödemesinin yapılmış olması.

UYARI: 8 Eylül 1999 ve öncesinden sigorta girişi bulunanlar ve 31 Aralık 2011 tarihine kadar toplamda 15 yıl sigortası bulunan erkekler için emeklilik yaşı 55’tir.

3600 Günden Emeklilik Şartları Kadın

3600 Günden emekli olmak isteyen kadın vatandaşların sağlaması gereken emeklilik şartları şöyledir;

SSK (4A), BAĞKUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında birinden sigortalı olmak.

8 Eylül1999 öncesinden sigorta girişinin yapılmış olması.

Toplamda 15 yıl sigortalılık süresinin bulunması.

3600 gün prim ödemesinin bulunması.

UYARI: 8 Eylül 1999 ve öncesinden sigortası olan; 31 Aralık 2011’e kadar toplamda 15 yıl sigorta kaydı bulunan kadınlar için emeklilik yaşı 54’tür.

3600 Günden Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

3600 günden emeklilik maaşı için 15 yıl hizmet ve 3600 prim günü tamamlanma tarihlerine göre maaş aralıkları mevcuttur. 3600 günden emeklilik maaşları şöyledir:

Eğer ağırlıklı hizmet 2000 yılından önce ise 3600’den emekli maaşı ortalama 2800-3000 TL arasında,

arasında, 2000 öncesi ile 2000-2008 arası ise 3600’den emeklilik maaşı 2600-2800 TL arasında,

arasında, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ile 2008 sonrası şeklinde eşit sayılabilecek şekilde ise bu durumda en düşük 3600 gün ssk emekli maaşı 2500 lira olarak bağlanır.

Emekliliğinizin ekonomik açıdan sıkıntısız geçmesini istiyorsanız yüksek emekli maaşı alma konumuza da mutlaka bakınız.

3600 gün emekliliğin dışında devletin emeklilikle alakalı avantajlar sağladığı konuları şu başlıklarda işledik:

İsteğe bağlı emeklilik

Kadınlarda isteğe bağlı emeklilik

Çocuğun emekliliğe etkisi

3600 günden emeklilikle alakalı aklınıza takılan soruları aşağıda yer alan yorum kısmından sorarak bizlere iletebilirsiniz.