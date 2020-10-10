32 Kurum ilanla memur, sözleşmeli ve işçi alıyor, bazılarında KPSS şartı yok sadece kura var
32 Kurum ilanla memur, sözleşmeli ve işçi alıyor, bazılarında KPSS şartı yok sadece kura var
1- Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak.
2- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak.
3- Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak.
4- Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak.
5- Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak.
6- Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
7- Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
8- Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
9- Mersin Gülnar Belediyesi 3 İşçi Alacak.
10- Rize Derepazarı 2 İşçi Alacak.
11- Manisa Albeltaş 35 İşçi Alacak.
12- Kayseri Felahiye Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak.
13- Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak.
15- Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım
16- Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak.
17- Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak.
18- Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
19- Trakya Üniversitesi sözleşmeli 1 mühendis alacak.
20- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
21- İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
22- İstanbul Medeniyet Üniversitesi 22 bin 610 TL ücretle bilişim personeli alacak.
23- Tapu ve Kadastro 87 sözleşmeli personel alacak.
24- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
25- İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
26- Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak.
27- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
28- İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
29- Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak.
30- Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak.
31- Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak.
32- Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak.
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