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31 ilde çıkan 101 yangının 91'i kontrol altına alındı

31 ilde çıkan 101 yangının 91'i kontrol altına alındı Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

31 ilde çıkan 101 yangının 91'i kontrol altına alındı
31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:43

Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar, Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlar hakkında bilgi verdi. Orman Genel Müdürlüğü ise ülke genelinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlara ilişkin son değerlendirmeleri paylaştı.

31 İLDE ÇIKAN 101 YANGININ 91'İ KONTROL ALTINDA

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda,  31 ilde çıkan 101 yangının 91'inin kontrol altına alındığı belirtildi.

"CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili bir tablo da paylaşan Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

TABLO PAYLAŞTI

Paylaşılan tabloda; Antalya, Mersin, Muğla başta olmak üzere, 101 noktada çıkan yangınların 91'inin kontrol altına alındığı ve 10 yangının ise devam ettiği yer aldı.

31 ilde çıkan 101 yangının 91 i kontrol altına alındı #1

SÖNDÜRÜLEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürülen yangınlar şu şekilde sıralandı;

  • Kayseri-Yahyalı
  • Kahramanmaraş
  • Edirne-Keşan
  • Manisa
  • Kütahya
  • Balıkesir-Merkez
  • Kilis-Merkez
  • Kocaeli
  • Kastamonu
  • Sakarya
  • İstanbul
  • Hatay- İskenderun-Kırıkhan
  • Bursa
  • Diyarbakır
  • Karaman-Merkez
  • Bingöl-Kiğı
  • Kırklareli- Vize
  • Çanakkale-Keşan
  • Bilecik- Merkez
  • Şanlıurfa-Eyyübiye
  • Aydın-Söke
  • Bitlis- Mutki
  • Elazığ-Kığı
  • İzmir
  • Çorum-Oğuzlar
  • Isparta-Eğirdir
  • Adana
  • Osmaniye

31 ilde çıkan 101 yangının 91 i kontrol altına alındı #2

DEVAM EDEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürme işlemleri devam eden yangınlar ise şu şekilde sıralandı;

  • Antalya
  • Mersin
  • Muğla
  • Uşak

31 ilde çıkan 101 yangının 91 i kontrol altına alındı #3

31 ilde çıkan 101 yangının 91 i kontrol altına alındı #4

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