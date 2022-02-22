300 bin TL altında satın alabileceğiniz sıfır otomobiller Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, ülkemizde satılan 300 bin TL ve altı sıfır otomobilleri sizler için listeledik.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçiriyor. Aynı zamanda, geçtiğimiz yılın başlarında yaşanan küresel çip tedarik sorunları üretimi etkiliyor.

Otomobil satın almak için bayilerin yolunu tutan birçok müşteri, eli boş dönmek zorunda kalıyor.

Öte yandan, dolar kurunun yükselmesi ve üretimlerin zora girmesi nedeniyle ülkemizde satılan sıfır otomobillerin fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına baktığımızda, 300 bin TL altında satılan yalnızca birkaç model olduğunu görüyoruz. Gelin bu modellere daha yakından bakalım.

FIAT EGEA

Nisan ayında hibrit seçeneğine kavuşacak Fiat Egea, ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerin başında geliyor.

Türkiye'de üretilen Fiat Egea ailesinde, hala 300 bin TL altında alabileceğiniz birkaç model bulunuyor. İşte fiyatlar:

Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy - 250 bin 900 TL

Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Urban - 291 bin 900 TL

Egea HB 1.4 Fire 95 HP Street - 289 bin 900 TL

Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - 299 bin 900 TL

HYUNDAI BAYON

Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkardı ve geçtiğimiz yıl mart ayında tanıtılan B-SUV model 2021 Hyundai Bayon'un üretimine haziranda başladı.

Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen 2021 Hyundai Bayon, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynuyor.

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte yollara çıkıyor ve dizel motor kullanmıyor.

Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites sunuyor.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI bizi karşılıyor. İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.

Hyundai'nin B-SUV modeli Bayon'un 2022 model yılı versiyonları 300 bin TL sınırının üzerinde olsa da 2021 model yılında bir model bu sınırın altında:

1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel benzin - 295 bin 696 TL

KIA PICANTO

2022 model yılına geçiş yapılan Kia Picanto'nun iki versiyonu 300 bin TL'nin altında olsa da fiyatlar sınıra oldukça yakın.

1.0L 67 PS AMT Feel - 289 bin 900 TL (2022)

1.0L 67 PS AMT Live - 295 bin 900 TL (2022)

1.0L 67 PS AMT Cool - 299 bin 900 TL (2022)

HYUNDAI i10 VE i20

Hyundai'nin giriş seviyesi kompakt modeli i10'un tüm versiyonları 300 bin TL'nin altında satılıyor. Benzer bir şekilde, i20'nin de bazı versiyonları yine 300 bin TL'nin altında alıcı buluyor.

2022 Hyundai i10:

1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 249 bin 550 TL

1.0 MPI 67 PS Jump AMT 260 bin 250 TL

1.2 MPI 84 PS Style AMT 266 bin 784 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT 289 bin 779 TL

Hyundai i20:

1.4 MPI 100 PS Jump Manuel 263 bin 924 TL (2021)

1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik 291 bin 052 TL (2021)

1.4 MPI 100 PS Style 295.951 Otomatik 295 bin 951 TL (2021)

1.4 MPI 100 PS Jump Manuel 291 bin 050 TL (2022)

KIA RIO

2022 model Kia Rio da 300 bin TL altında satın alabileceğiniz otomobiller arasında yer alıyor. Ancak bu fiyatın altında yalnızca giriş seviyesi modeli var. En ufak fiyat artışında bu model de sınırın üzerine çıkmış olacak.

1.2L 84 PS Manuel Cool 299.900 TL (2022)

RENAULT CLIO

Sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da önemli bir başarıya imza atmış olan Clio modelleri listemize girmeyi başardı.

Otomobilin 2021 ve 2022 model yılı seçeneklerinden bazıları, 300 bin TL altında satılıyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, bunların birçoğu giriş seviyesi modeller.

Joy 1.0 Sce 65 bg - 248 bin 100 TL (2021)

Joy 1.0 Sce 65 bg - 291 bin 900 TL (2022)

Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 296 bin 300 TL (2021)

RENAULT TALIANT

Renault Taliant'ın giriş seviyesinde fiyatlar 2022 model yılı olarak 306 bin TL'den başlasa da 2021 model yılında 300 bin TL altında tek bir model var.

Joy 1.0 Sce 65 bg 286 bin 600 TL (2021)

LADA NIVA

Lada Niva'nın sadece 5 kapı versiyonları ülkemizde satılıyor ve 300 bin TL altında iki seçenek var:

Lada (4x4) 5 Kapı 256 bin 794 TL

Lada (4x4) 5 Kapı Urban 271 bin 927 TL

OTOMOTİVDE KREDİ TAKSİT LİMİTLERİ VE VADELER DEĞİŞMİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine ilişkin sınırların değiştirilmesi hakkında dün bir karar yayınlamış ve bazı değişiklikler yapmıştı.

400 BİN TL VE ALTINA 48 AY VADE

Buna göre BDDK, nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, nihai fatura değeri 400 bin TL’nin üzerinde olup 800 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay vade olarak belirlenmesi kararı aldı.

Diğer taraftan, nihai fatura değeri 800 bin TL’nin üzerinde olup 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olup 2 milyon TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak vade belirlenmesine karar verildiği açıklandı.