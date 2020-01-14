30 Yaş ve Üstü Bekarlar Yandı! Evde Kalma Vergisi Geliyor!!

30 Yaş ve Üstü Bekarlar Yandı! Evde Kalma Vergisi Geliyor!!Evde Kalma Vergisi Doğru mu? 30 Yaşından Büyük Bekarlar Vergi mi Verecek? 30 yaşının üstündeki bekarlara vergi mi gelecek? Evde Kalma vergisi nedir? İşte detaylar..

Sosyal medya ve bir web site aracılığı ile vatandaşlara duyuruldu! bundan sonra evde kalma vergisi alınacağına yer verildi.

Bu vergi tutarları ise şu şekilde;

30-35 Yaş Kadınlar Yıllık 108,70 TL

30-35 Yaş Erkek Yıllık 169,65 TL

35-40 Yaş Kadın Yıllık 148,55 TL

35-40 Yaş Erkek Yıllık 209,75 TL

40-50 Yaş Kadın Yıllık 250 TL

40-50 Yaş Erkek Yıllık 269 TL Olarak yasa tasarlanmıştır

ERDOĞAN: GENÇLERİN EVLİLİK YAŞI YÜKSELİYOR BUNA ARTIK DUR DİYECEĞİZ!

Geçtiğimiz günlerde bir programda konuşan Cumhurbaşkanı , yeni nesilin çok geç yaşta izdivaç yaptıklarına değinerek "Bakın gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta malesef evlenmiyorlar. Kızlarımız da, erkeklerimizde... Çoğu 30'u aşkın yaşlarda izdivaç yapıyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Devlet babadan bahsediyor muyuz, devlet babanın başında da Erdoğan var mı? Var... Şu anda tavsiye ediyorum. Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Evlilik dışı gayrimeşru hayat biçimi, medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya daha da vahimi özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonların bir çoğunda bunun kampanyası ile var. Aman bunlara dikkat edin. Aile kurumunu kökünden kurutmaya çalışan semboller öne sürülürken , aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Burada anneler, babalar var. Hepimiz birlikte bunun mücadelesinde olamamız lazım. Ailemizin içinde yer aldığı önemli değerlere sahip çıkmanın bizi küçülten değil, yücelten bir tercih olduğunu gençlerimize göstermeliyiz. Rabbimiz ne buyuruyor; "Nikahlanınız, çoğalınız" buyuruyor. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna hep birlikte tavır koymamız lazım. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor ; "Kıyamet gününde diğer topluluklara karşı ümmetimin çokluğuyla övüneceğim" buyuruyor." diyerek seslendi.

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