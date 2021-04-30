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30 Nisan Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? 30 Nisan Cuma Günlük Burç Yorumları 2021!

30 Nisan Cuma 2021 günlük burç yorumları aşk hayatınızda yüzünüze gülecek mi? Günlük burç yorumları yeni güne hazırlıklı olmanızı istiyor! İşte 30 Nisan Cuma 2021 günlük burç yorumları!

30 Nisan Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? 30 Nisan Cuma Günlük Burç Yorumları 2021!
30 Nisan 2021 Cuma 00:28

30 Nisan 2021 burç yorumları nisan ayının son gününde astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Günlük burç yorumları hayal kırıklıkları ve yeni işler için doğru zaman konusunda uyarıyor. Koç burcu cuma gününe ani gerginlikle başlayabilir, Terazi burcunu duygusal karmaşa bekliyor. İşte nisan ayının son burç yorumları...

30 Nisan 2021 burç yorumları ilişkilerden hafta sonu planlarına kadar bilgi veriyor. Peki, günlük burç yorumları kimler için ne ifade ediyor? Koç burcu cuma gününe ani gerginlikle başlayabilir, Terazi burcunu duygusal karmaşa bekliyor.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Ay bugün saat 19.16'da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Merkür Neptün kavuşumunun etkisiyle birlikte sezgisel taraflarımız aktifleşiyor. olacak. Bununla birlikte Güneş Uranüs kavuşumu bu hafta bağımsızlık arayışımızın yüksek olduğu bir zaman diliminden geçtiğimizi anlatıyor. İçsel anlamda zorlayıcı bir enerjide olabiliriz. Duygusal açıdan hayal kırıklıklarına uğrayabiliriz. Görüştüğümüz kişilere dikkat etmeliyiz. İşte 30 Nisan 2021 burç yorumları...

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Ay bugün saat 19.16'da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Cuma günü baban ya da senin için otorite figürü bir kimseyle ani gerginliklerin yaşanabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Merkür Neptün ve Güneş Uranüs kavuşumlarının etkisiyle birlikte sezgisel tarafların aktifleşiyor olacak. Bununla birlikte bu hafta bağımsızlık arayışınızın yüksek olduğu bir zaman diliminden geçiyorsunuz.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Cuma günü hassasiyetinin bilhassa ikili ilişkilerinle ilgili konularda yüksek olduğu bir zaman dilimindesin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Cuma günü Merkür Neptün destekleyici açısı yaratıcı taraflarını öne çıkartabilir. Hayal dünyan hafta sonunda hayli aktif olacaktır. Aynı zamanda akşam saatlerinde eşinle ilgili konular Ay'ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte öne çıkıyor olacak.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Cuma günü Ay burç değiştirecek ve Oğlak burcuna geçiş yapacak. Evcil hayvanlarının bakımı ile ilgilenmen adına uygun enerjiler var. Güneş ile Uranüs kavuşumu ile birlikte içsel anlamda isyankâr bir enerjide olabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Cuma günü Merkür Neptün kavuşumlarının etkisiyle birlikte hassasiyetin artıyor olacak. Bununla birlikte Güneş Uranüs kavuşumu hafta boyunca bağımsızlık isteğinin arttığı bir zaman diliminden geçtiğini vurguluyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Cuma günü duygusal açıdan hayal kırıklıklarına uğrayabilirsin. Görüştüğün kimselere dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Cuma günü Güneş Uranüs etkileşimi babanla ilgili konularda ani gelişmeleri tetikleyebilir. Sağlığına dikkat etmelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Cuma günü enerjileri hayli yoğun gözüküyor. Yaratıcı düşüncelerini aktive etmek adına güzel destekleyici etkiler var.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Cuma günü Merkür Neptün destekleyici açısı yaratıcı taraflarını öne çıkartabilir. Hayal dünyan bugünlerde hayli aktif olacaktır. Aynı zamanda akşam saatlerinde burcuna geçen Ay ile birlikte bireysel konularına daha fazla odaklanıyor olacaksın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Cuma günü Ay Oğlak burcuna geçiş yapacak. Arka plandaki işlerini halletmek adına uygun enerjiler var. Ancak Güneş ile Uranüs kavuşumuna dikkat etmelisin. İçsel anlamda zorlayıcı bir enerjide olabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Cuma günü Merkür Neptün kavuşumlarının etkisiyle birlikte hassasiyetin artabilir. Güneş Uranüs kavuşumu hafta boyunca bağımsızlık isteğinin de arttığı bir zaman diliminden geçeceğini vurguluyor.

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