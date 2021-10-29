30 Ekim Cumartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

30 Ekim 2021 burç yorumları kararınızı ve planınızı değiştirebilir. Günlük burç yorumlarında 30 Ekim Cumartesi günü Koçlar işle ilgili bir hayalini gerçekleştirebilir, bekâr olan Aslanlar evlilik düşünebilir. İşte Astrolog Özlem Recep'in kaleme aldığı 30 Ekim Cumartesi burç yorumları...

29 Ekim 2021 burç yorumları araştırılıyor. 29 Ekim Cuma günü Koçlar işle ilgili bir hayalini gerçekleştirebilir, bekâr olan Aslanlar evlilik düşünebilir. Oğlakları ise parasal konularda şans ve fırsat bekliyor.

29 Ekim Cuma günlük burç yorumları Astrolog Özlem Recep tarafından kaleme alındı. Kimler için şanslı bir gün, kimleri olaylar bekliyor? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

29 EKİM KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

İş hayatınızla ilgili önemli bir hayalinizi gerçekleştirmek üzeresiniz. Önemli bir hakkınızı alma ve sözleşmeler yapmak, eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlama veya yurtdışı imkanları için şanslı ve yükselişe geçen bir döngü sizinle birlikte olacak. Aşk ve sevgi konularında ikinci şans veya beraberliğiniz bulunuyorsa evlilik ve çocuk konuları gündeminizde olacak.

29 EKİM BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Kalbinizi koyduğunuz ilişkinizde yeni bir döngünün içerisinde olabilirsiniz. Özellikle yuva kurmak isteyenler ve ilişkisinde aileler tarafından sıkıntı yaşayanlar için onları şaşırtacak yeni bir sürecin içerisine girebilir ve evlilik aşamasında hız kazanabilirler. Dış görüşünüzün değişeceği, önemli bir tedaviden yanıt göreceğiniz bir döngü. .

29 EKİM İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Hayatınız boyunca yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacağınız bir döngünün içerisindesiniz. İlahi kaynak adeta sesinizi duyuyor ve hayatınızda şuan her ne oluyorsa bilin ki sizi yukarıya taşımak için. İlişkilerde ikinci bir şansı yakalayacağınız nadir zaman döngülerinden birini yaşıyor olabilirsiniz. Bu döngüde tanışacağınız kişiler arasında belki de ikinci evliliğinizi yapacağınız biri ile yollarınız kesişmiştir kim bilir.

29 EKİM YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Emeklilik hakkı, iş değiştirme ile elinize toplu para geçmesi, kardeşler arası önemli bir mirasın paylaşılması veya eşinizin sahip olacağı yüklü bir para ile yeni bir yatırım yapma kararı alabilirsiniz. Kardeşler arasında küslük varsa, özellikle üvey kardeşler arasında barışmalar yaşanabilir.

29 EKİM ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Sürpriz bir şekilde evlilik kararı alabilir, evlilik hazırlığı aşamasındaysanız artık uzamasını istemeyip yıldırım nikahı kıyabilirsiniz. Kalbi boş olan Aslan burçları dostları aracılığıyla yeni biri ile tanışabilirler. Para kazandırabilecek önemli iş bağlantıları ve ortaklık teklifleri kapınızı çalabilir. Zarar veren bir ortaklığın içindeyseniz bireysel kalmayı da tercih edebilir ve bereketinizi çoğaltabilirsiniz. İş hayatınız içerisinde size zarar vermek isteyen kişilere karşı biraz dikkatli ve temkin olmalısınız.

29 EKİM BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Çevrenizdeki kişilere görünmeyen diğer yüzünüzü göstereceksiniz. Sizi yoran ve belirsiz vaadlerle yolunuza çıkan her ne varsa dur diyeceğiniz önemli bir Yeniay. Kalbinizi kıran dostluklar, hakkınızı teslim etmeyen kişiler ile yüzleşmeler kapınızda. Kariyer konusunda hızlı atılım yapacağınız kişiler ile yeni anlaşmalar yapmak üzere olabilirsiniz. Kalbi boş olan Başak burçları sürpiz beraberliklere başlayabilir. Ev satın almak isteyenler kelepir fiyatlara ev satın alabilir, önemli bir mirastan hak alabilirler.

29 EKİM TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Sürpriz bir şekilde hamile kalabilirsiniz. Beklenmedik bir hamilelikle birlikte hayatınız değişebilir. Bekar olanlar küs olduğunuz eski sevgiliniz ile buluşma ve toparlanma sürecine girerken, yeni sürpriz tanışmalara da hazırlıklı olmalısınız. İş hayatınızda belirsizlik yaşayan Terazi burçları önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde yeni bir iş fırsatı ile karşılaşabilir ve imza atabilir.

29 EKİM AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

İlişkinizdeki sorunları büyütebileceğiniz yeni bir sürecin içerisindesiniz. Sakinliğinizi korumazsanız geri dönüşü olmayan ayrılıklar ve kopuşlar ortaya çıkabilir. Arka planda ajanlık yaptığınız pek çok konunun gerçek yüzünü merak ederken, bu konuların aslında neresindeydiniz? Hırsınızdan mı yoksa hakkınızı aramaktan mı kaynaklanıyor merakınız, tespit etmenizi önerebilirim.

29 EKİM YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Sürpriz projelere imza atabilir, önemli bir eğitimi tamamlama sürecine girebilirsiniz. İlmek ilmek emek verdiğiniz ne varsa hakkınızın size teslim edildiği bir sürecin içerisinde olacaksınız. Maddi anlamda uluslararası iş imkânları, medya bağlantıları ve isminizi duyuracağınız yeni teklifler sizinle birlikte olacak. Kalbi boş olan Yay burçları arkadaşları veya internet aracılığıyla tanışacakları sürpriz kişiler ile beraberliğe başlayabilir ancak akılları eski beraberliklerinde olabilir.

29 EKİM OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Parasal konularda umulmadık şans ve fırsatlar sizinle birlikte olacak. Sürpriz bir şekilde bir yatırım yapma kararı alabilir veya mevcut bir borcu bitirme sürecine girmiş olabilirsiniz. Eşinizin maddi anlamdaki gelişimi de sizi mutlu ediyor olabilir. Sevdiğiniz kişi ile her zamankinden daha farklı bir şekilde yakın olacağınız ve değer göreceğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Aile büyükleri ve yakın akrabalardan duyacağınız haberler ve manipülasyonları dikkate almazsak şanslı bir sürecin içerisindesiniz.

29 EKİM KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kendinizi göstereceğiniz ve tüm dikkatleri üzerinizde toplayacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Önemli bir iş mülakatı veya uluslararası projelerde isminizden söz ettirebilirsiniz. Yapacağınız tüm atılımlar sizi ileriye götürecek. Estetik ve medikal operasyonlar yaptırarak güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Medikal operasyonlardan bir kısmı cerrahi obezite operasyonları olabilir ve dış görünüşü değişebilir.

29 EKİM BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Bulunduğunuz çevrede isminizden söz ettireceğiniz yeni bir sürecin içerisindesiniz. Sürpriz bir şekilde taşınma kararı alabilirsiniz. Hiç aklınızda olmayan bir paranın elinize geçmesi ile rahatlayabilirsiniz. Evliliğiniz içerisinde yeni bir döneme merhaba diyebilirsiniz. Bu bir bebek ile olabilecekken, ikili ilişkinizde yaşadığınız belirsiz olan döngülerin netliğe kazanma süreci de olabilir. Eşiniz önemli bir tayin görebilir veya değiştirdiği iş döngüsü ile size daha fazla zaman ayırabilir.