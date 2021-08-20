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3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu yangınla bitti

3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu yangınla bitti Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evde yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu yangınla bitti
20 Ağustos 2021 Cuma 22:33

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan 3 yaşındaki çocuk, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Panik halinde aile evi boşaltırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu evde hasar meydana gelirken polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı

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