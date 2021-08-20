3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu yangınla bitti

Salgın nedeniyle ertelenen ağız ve diş sağlığı tedavilerinde adeta patlama yaşanıyor. Hastanelerde sürpriz faturalarla karşılaşmamak için diş tedavisine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hangi tedavileri karşıladığını bilmek gerekiyor. Kurum, sağlık açısından önemli olan, mutlaka yapılması gereken tüm tedavileri karşılıyor.