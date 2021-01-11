3 özel banka resmen açıkladı: Ücretsiz ve sınırsız ATM kullanılacak

3 özel banka resmen açıkladı: Ücretsiz ve sınırsız... 3 özel banka resmen açıkladı. ING resmen duyurdu! Ücretsiz ve sınırsız...

ING'den milyonlarca müşteriyi ilgilendiren açıklama geldi. Ücretsiz ve sınırsız olacak. İki banka ile yapılan anlaşma ile ilgili yapılan duyuruda arttığı bildirildi. Müşterilere sunulan kolaylıkla rakamın 12 kat arttığına vurgu yapıldı.

ING, İŞ BANKASI VE AKBANK

ING Türkiye, özel bankalar ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ATM ağını genişletmeye devam ediyor. Türkiye İş Bankası’nın ardından Akbank ile de iş birliği yapan ING, 12 binden fazla ATM’yi ING müşterilerinin hizmetine sunuyor. Yeni iş birliğiyle birlikte ING’lilerin ATM’ye erişiminin 12 kat arttığını söyleyen ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, müşterilerinin bu iki bankanın Türkiye genelindeki tüm ATM’lerini hiçbir koşul ve ek ödeme olmadan kullanabildiğini ifade etti

İş birlikleri kapsamında ING müşterileri, aralarında bakiye sorma, nakit çekme, para yatırma, kredi kartı borcu ödeme ve limit sorgulamanın da olduğu işlemleri, İş Bankası Bankamatik’lerinden veya Akbank ATM’lerinden ücretsiz ve sınırsız olarak gerçekleştirebiliyor. QR kod ile para çekme, döviz işlemleri ve kartsız işlemler ise yalnızca ING ATM’lerinden yapılmaya devam edecek.

İki banka ile yapılan iş birliği ile ATM ağlarını 12 kat artırdıklarını söyleyen ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer şöyle dedi:



“ING Türkiye olarak müşterilerimizin ihtiyaç duydukları an, kolay ve zahmetsizce ATM işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Türkiye İş Bankası ile başlattığımız güç birliğini Akbank ile sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iki anlaşmayla birlikte müşterilerimizin sınırsız olarak kullanımına sunduğumuz 12 binden fazla ATM artık ING’lilerin hizmetinde. Önümüzdeki yıllarda ortak ATM kullanımının artacağına inanıyor, bu iş birliklerine büyük önem veriyoruz.”