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3 Çocuk Annesi Cemile Tarhan Şok Açıklamalarda Bulundu..

3 Çocuk Annesi Cemile Şok Açıklamalarda Bulundu.. Cemilenin yaşadığı olay nedir? Müge Anlı Olay Hakkında kimsenin bilmediği hangi olayları deşifre etti ?

3 Çocuk Annesi Cemile Tarhan Şok Açıklamalarda Bulundu..
14 Şubat 2020 Cuma 21:10

3 Çocuk Annesi Cemile  Tarhan Şok Açıklamalarda Bulundu..

3 Çocuk Annesi Cemile Şok Açıklamalarda Bulundu.. Cemilenin yaşadığı olay nedir? Müge Anlı Olay Hakkında  kimsenin bilmediği hangi olayları deşifre etti ?

İstanbul Sultangazi deki Evinden birgün sabah  hastaneye diyorum diyerek çıkan  evde bulunan paranın içerisinden 50 tl mebla alarak ortadan kaybolmuştu.Cemilenin eşi ve ailesi Müge Anlı'ya Ulaşarak yardım istedi  işte şok sonuç..

Cemilenin yaşadığı olay nedir?Cemile ye ne oldu Cemile Bulundumu ? İşte yanıtı..

Cemile yi yakınları kaçırdı deniliyordu canlı yayına katılan cemile yaşadıklarını bir bir anlattı...ortadan kaybolmasının ardından henüz 24 saat geçmeden gerçek ortaya çıktı ailesi dışarı bile çıkmadığı hiçbir sosyal yaşamının dahi olmadığını açıklamıştı

Cemile hanım ifade verdi bu ifadesinde evliliğinde sıkıntılar oladuğu ve  evli bir erkeğe kaçtığını boşanma kararına vardığını 3 çocuğunuda alacağını söyledi çocuklarının biri 5 diğeri 4 diğeri 1 yaşlarında  çocugunun teki emzikli iken nasıl bırakıp gittiğini  annesi kayınvalidesi çıkışmıştı.Ayıpladılar yuhladılar yaptıkları hareketleri ve gelinlerini suçlu buldular

ve kaçtığı adam evli ve iki çocuk babası  olduğu belirlendi ve çocuklarını yanına alcağını iddia etti  bu iddialar çok tepki aldı Müge Anlı bahsetti yaptığın doğru değildi emzikli çocuğun var nasıl 3 çocuktan vazgeçebildin 1 2. si yuva yuva üstüne kurup mutlu olabileceğinize kanmayın böyle bi dünya yok olmadı olamazda...

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #3 Çocuk Annesi Cemile Şok Açıklamalarda Bulundu.. Cemilenin yaşadığı olay nedir?
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