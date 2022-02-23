24 şubat perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

Rusya-Ukrayna krizi altın piyasasını nasıl etkileyecek?

Rusya-Ukrayna krizinde savaşın giderek sık dillendirilmesi ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya girebileceğini söylemesi üzerine piyasalarda sert hareketlilik yaşanıyor. Ukrayna Rusya savaşı gerilimi gölgesinde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın değer artışı yaşanıyor. Gram altın 800 liranın üzerinde haftaya başladı. Peki, Rusya Ukrayna gerginliği çatışmaya dönüşürse piyasaları nasıl etkileyecek? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Avrupa ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin art arda gelen açıklamalar, piyasalarda deprem etkisine neden oluyor. Rusya-Ukrayna gerginliği ile ülkelerin vatandaşlarını ve diplomatlarını bir bir geriye çağırmasının ardından endişelerin arttığını belirten İslam Memiş, bunun piyasalara olan olası etkisini değerlendirdi.