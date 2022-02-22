23 Şubat Çarşamba Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

22 Şubat 2022 günlük burç yorumları hayata dair heyecanlandırıyor. Çünkü 12 burcun her biri için mutlaka bir haber var. Peki, burç yorumları kimler için önemli?

22 ŞUBAT SALI BURÇ YORUMLARI

22 Şubat Salı günü Koçlar şanslı, Başaklar ise aşktan yana her şeyi yoluna koymayı başarabilir. Akrep burcu iş teklifi alabilir. Ay büyürken yeni iş fırsatları kapınızı çalabilir. Ay fazı ile rehberlik alabilirsiniz.

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Sevdiğiniz kişilerden alacağınız destek bugün muazzam. Ufak arkadaş gruplarınız içinden sürpiz haber ve hediyeler kalbinizin içinde mutluluk oluşturabilir. İş konusunda yeni atılım bekleyenler sürpiz gelişmelere hazır olmalı, Ay büyürken yeni iş fırsatları kapınızı çalabilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün niyetleriniz karşılığında ödüllendirilebilir veya eleştiriye uğrayabilirsiniz. İş hayatınızda temkinli adımlarla ilerlemeli ve olası değişiklikler karşısında kendinizi güçlendirmelisiniz.. Ruhsal anlamda kendini tek başına hissedenler gelebilecek arkadaşlık tekliflerine kapılarını açabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş ortaklarınızdan gelen güzel haberler karşısında büyüyen Ay fazı ile şimdi çalışma vakti. İlahi anlamda destek alacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Günün sıkıntılı yanı, aşırı para harcamalarınıza biraz dikkat edebilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sevdiğiniz kişiden değer göreceğiniz harika bir gün.. Gün içerisinde arkadaşlarınızdan gelecek haberler karşısında ruhunuz biraz sıkılsa da kendi özel hayatınıza odaklanmanız enerjinizi toparlayacaktır. Eder mi değer mi dedikleriniz kapınızı çalmak üzere.. Kendi gücünüzü toplamalısınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aile büyükleriniz veya çocuklarınız sizin desteğinize ihtiyacı olan bir döngüden geçiyor olabilir. Eşiniz ile problemlerinizi konuşarak halledemediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz, günlük tartışmalar ruhunuzu sıkıyorsa evlilik danışmanından büyüyen Ay fazı ile rehberlik almayı deneyimleyebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Aşk ve sevgi ilişkilerinizden yana şanslı bir gündesiniz. Uzunca zamandır üzüldüğünüz pek çok konunun artık çözümleneceği günlerden geçiyorsunuz. Kalbi boş olan kişiler arkadaş ortamlarından gelebilecek şok itiraflara bugün kalplerini açabilir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün güvendiğiniz, ortaklık kurduğunuz kişinin başka gizli düşünceleri sizi ruhsal anlamda yorabilir. Bazı konularda tek başınıza ilerlemeniz gerektiğini anlamaya başlamış olabilirsiniz. Ailenizden veya iş yeri yöneticilerinizden görebileceğiniz eleştirileri kalbinizde çok büyütmemelisiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün kendinizi anlatırken biraz daha keskin ifadeler ve sert sözcükler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Beraber yaşadığınız kişiler ve çalışma arkadaşlarınız bu durumdan biraz zorlanabilir. Para kazanmanıza yardımcı olacak yeni iş teklifleri veya projeler gündeminize gelmek üzere. Şans sizinle birlikte.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Çocuğunuzun hayatında başlayacak yeni güzellikler size destek verirken, ruhsal anlamda onunla ilgilenmek hem size hem de ona çok iyi gelecek. Kalbi boş kişiler için size hayranlık duyan bir kişiyi bugün fark edebilir ve ilerleyen günlerde size kalbini açmasına şaşırabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İç dünyanızda yaşattığınız korkularınızın azaldığı şahane bir gün. Büyük iş planlarınızın akışta ilerlemesi ruhsal anlamda size çok iyi gelecek.. Ancak gökyüzünün bir etkisi var ki olası sağlık kontrolleriniz varsa ihmal etmeyiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Hobinizi işe çevirmek belki de eğitimler vermek için sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Bugün hayatınızda otorite olan kişilerden destek görebilir veya önümüzdeki günlerde onların desteğini almak için konuşmalar yapabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Evinizin içinde eşinizden destek alacağınız enerjiler akışta olurken, uzunca zamandır birbirinizle yaşadığınız sıkıntılara bir son verip, hayallerinize odaklanabilirsiniz. Arkadaş ortamınızdan aldığınız sürpriz haberler gün içerisinde sizi çok mutlu edecek.