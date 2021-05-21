22 Mayıs Cumartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

22 Mayıs Cumartesi 2021 günlük burç yorumları aşk hayatınızda yüzünüze gülecek mi? Günlük burç yorumları yeni güne hazırlıklı olmanızı istiyor! İşte 22 Mayıs Cumartesi 2021 günlük burç yorumları!
Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özelliklerine değinerek devam edecek olursak; sıralamayı burçların tarihleri göz önünde tutarak yapmalıyız.
Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü 22 mayıs Cumartesi 2021 yorumlarına bakalım.
Burçların analizi 22 mayıs Cumartesi 2021
22 mayıs Cumartesi 2021 – Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)
Günlük Burç Yorumları analizi
KOÇ ve Yükselen Koç:
Sevgili Koç;
dün yaşanan gerilimin ardından bugün olaylara daha gerçekçi gözlerle bakabilirsin. İş ve sosyal yaşamda alacağın sorumluluklar gün boyunca seni meşgul edebilir. Disiplinli hareket etmen gerektiği gibi, aile büyükleri veya otorite konumundaki kişilerle kuracağın iletişimde de dengeleri gözetebilirsin.
22 mayıs Cumartesi 2021 – Boğa Burcu (21 Nisan- 21 Mayıs)
Boğa ve Yükselen Boğa:
Sevgili Boğa;
bugün geleceğe yönelik atacağın adımlarda kadersel gelişmelere açıksın. Kararlarını alırken çok yönlü düşünmen, hatta fikirlerini esnetmen gerekebilir. Yurtdışı, yüksek eğitim, uzun yolculuklar veya medyayla ilgili işlerde yönetsel bir tavır sergilemen söz konusu olabilir.
22 mayıs Cumartesi 2021 – İkizler Burcu (22 Mayıs- 22 Haziran)
İkizler ve Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler;
bugün ortak gelirler, eşin parası, faiz ve kira gibi gelirlerinle ilgili kadersel sayılabilecek durumlar yaşayabilirsin. Hedeflerine varmak için başkalarının maddi imkânlarından faydalanabilirsin. Ayrıca duygusal paylaşımlarda seni yoran ve sabır göstermen gerektiren durumlarla karşılaşabilirsin.
22 mayıs Cumartesi 2021 – Yengeç Burcu (23 Haziran- 22 Temmuz)
Yengeç ve Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeç;
ikili ilişkiler, ortaklıklar ve iş birliklerinde koşulları belirleyen sen olmayacaksın. Gerek özel yaşantında gerekse iş hayatında başkalarının yönlendirmeleriyle hareket etmek zorunda kalabilirsin. Uyum ve dengeyi sağlamak için bazı fedakârlıklarda bulunabilirsin.
22 mayıs Cumartesi 2021 – Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)
Aslan ve Yükselen Aslan:
Sevgili Aslan;
çalışma hayatında sorumlulukların arttığı ve belki kadersel sayılabilecek gelişmelerin yaşanacağı bir gün olabilir. Otorite konumundaki kişilerle yapacağın görüşme ve anlaşmalar seni hedeflerine taşıyabilir. Sağlığınla ilgili şikâyetlerin için yeni bir tedaviye başlayabilirsin.
22 mayıs Cumartesi 2021 – Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)
Başak ve Yükselen Başak:
Sevgili Başak;
her ne kadar iş konusunda yoğun bir süreçten geçiyor olsan da hayatın keyifli yönlerine bakmayı ihmal etmeyeceksin. Sevdiklerinle ilgili koşul ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde değerlendirebilirsin. Üstlendiğin sorumlulukları yerine getirmekte zorlanmayacak az da olsa emeklerinin karşılığını alabileceksin.
22 mayıs Cumartesi 2021 – Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)
Terazi ve Yükselen Terazi:
Sevgili Terazi;
bugünlerde eve, aileye ve gayrimenkullere dair işlerinle ilgilenebilirsin. Bazı bitiş ve başlangıçlar içinde olmandan dolayı disiplinli ve sabırlı davranman gerekebilir. Kadersel gelişmeler yaşadığın bu süreçte evde daha fazla vakit geçirebilir ve sık sık geçmişe dönerek hatalarından ders alabilirsin.
22 mayıs Cumartesi 2021 – Akrep Burcu (23 Ekim- 21 Kasım)
Akrep ve Yükselen Akrep:
Sevgili Akrep;
yakın çevren, kardeşlerin veya arkadaşlarınla iletişiminin arttığı günlerdesin. Geçmişte yaşanmış bazı meselelerin tekrar gündeme gelmesiyle yeni stratejiler belirleyebilir; yeni düzenler oluşturabilirsin. Ayrıca anlaşma ve iş birliklerinde kadersel sayılabilecek gelişmeler gündeme gelebilir.
22 mayıs Cumartesi 2021 – Yay Burcu (22 Kasım- 21 Aralık)
Yay ve Yükselen Yay:
Sevgili Yay;
kazançların ve harcamalarınla ilgili bütçeni gözden geçirmen gerekebilir. Çocukların, sevdiklerin ya da keyiflerin için yaptığın alışverişlerden dolayı bugünlerde sıkışıklık yaşıyor olabilirsin. Yeni gelirler elde etmek için arayışa girebilir, daha kontrollü ve sıkı bir bütçe planlayabilirsin.
22 mayıs Cumartesi 2021 – Oğlak Burcu (22 Aralık- 21 Ocak)
Oğlak ve Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlak;
bugünlerde sorumlulukların artmasına yol açan gelişmeler olabilir. Dün yaşanan gerilimin ardından dengeyi yeniden oluşturmak için adım atman gerekebilir, ilişki ve iş birliklerinde daha uyumlu davranabilirsin. Yaşamınla ilgili önemli kararlar alıp, stratejiler oluşturabilirsin.
22 mayıs Cumartesi 2021 – Kova Burcu (22 Ocak- 19 Şubat)
Kova ve Yükselen Kova:
Sevgili Kova;
bilinçaltında seni baskılayan durumlar huzurunu kaçırabilir. Otorite konumundaki kişilerle olan ilişkilerin ve sorumlulukların seni daha karamsar yapabilir. Önümüzdeki birkaç gün içinde harekete geçmeni gerektiren gelişmeler olabileceğinden şimdiden stratejini belirlemelisin.
22 mayıs Cumartesi 2021 – Balık Burcu (20 Şubat- 20 Mart)
Balık ve Yükselen Balık:
Sevgili Balık;
hedeflerin için canla başla çalıştığın bir dönemdesin. Kadersel sayılabilecek gelişmeler seni daha disiplinli ve gerçekçi davranmaya yöneltebilir. Eski arkadaşlıkların canlanması kendi yaşamını ve beklentilerini yeniden değerlendirmeni sağlayabilir. Bu günlerde tamamen hedeflerine odaklanabilirsin.
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