2022 yılında memur maaşları ne kadar oldu
Enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 27 oranında zam geldi. 2022 yılında hangi memurun ne kadar maaş alacağı belli oldu.
TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.
Memurlar, ek zam talebinde bulunurken yeni memur maaşları da şekillendi.
İŞTE YENİ MEMUR MAAŞLARI
Buna göre, memur maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu;
Vali - 22412 - 28569
Genel müdür (1/4) - 16177 - 20621
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 10869
Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6727
Öğretmen (1/4) - 6587 - 8397
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 18899
Başkomiser (3/1) - 8522 - 10863
Polis memuru (8/1) - 7465 - 9515
Uzman doktor (1/4) - 10126 - 12908
Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147
Mühendis (1/4) - 8703 - 11094
Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 6999
Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10535
Vaiz (1/4) - 6844 - 8724
Avukat (1/4) 8311 - 10593
En düşük memur maaşı - 4880 - 6221