2022 yılında memur maaşları ne kadar oldu Enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 27 oranında zam geldi. 2022 yılında hangi memurun ne kadar maaş alacağı belli oldu.

TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. Memurlar, ek zam talebinde bulunurken yeni memur maaşları da şekillendi. İŞTE YENİ MEMUR MAAŞLARI Buna göre, memur maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu; Vali - 22412 - 28569 Genel müdür (1/4) - 16177 - 20621 Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 10869 Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6727 Öğretmen (1/4) - 6587 - 8397 Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 18899 Başkomiser (3/1) - 8522 - 10863 Polis memuru (8/1) - 7465 - 9515 Uzman doktor (1/4) - 10126 - 12908 Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147 Mühendis (1/4) - 8703 - 11094 Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 6999 Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10535 Vaiz (1/4) - 6844 - 8724 Avukat (1/4) 8311 - 10593 En düşük memur maaşı - 4880 - 6221