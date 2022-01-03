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2022 yılında memur maaşları ne kadar oldu

2022 yılında memur maaşları ne kadar oldu Enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 27 oranında zam geldi. 2022 yılında hangi memurun ne kadar maaş alacağı belli oldu.

2022 yılında memur maaşları ne kadar oldu
03 Ocak 2022 Pazartesi 13:10

TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

Memurlar, ek zam talebinde bulunurken yeni memur maaşları da şekillendi.

İŞTE YENİ MEMUR MAAŞLARI

Buna göre, memur maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu;

Vali - 22412 - 28569

Genel müdür (1/4) - 16177 - 20621

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 10869

Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6727

Öğretmen (1/4) - 6587 - 8397

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 18899

Başkomiser (3/1) - 8522 - 10863

Polis memuru (8/1) - 7465 - 9515

Uzman doktor (1/4) - 10126 - 12908

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147

Mühendis (1/4) - 8703 - 11094

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 6999

Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10535

Vaiz (1/4) - 6844 - 8724

Avukat (1/4) 8311 - 10593

En düşük memur maaşı - 4880 - 6221

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