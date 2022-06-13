2022 Engelli Fatura İndirimleri ve Engelli Devlet Destekleri

2022 Yılında da engellilere özel fatura destekleri kamu ve özel sektörde yaygındır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde engelli vatandaşlarımıza fatura indirim ve destekleri sunulurken, telekomünikasyon ve seyahat şirketleri farklı indirim oranları ile engelli vatandaşlarımıza destek vermektedir.

Engelli fatura indirimleri ve destekleri hakkında hazırlanan rehber yazımızda, hangi kurum ve şirketin engelli vatandaşlarımıza nasıl ayrıcalıklar ve indirimler tanımladığı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Engellilere Hangi Fatura İndirimleri Yapılıyor?

Engellilere fatura indirimleri enerjiden telekomünikasyona kadar farklı alanlarda uygulanmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın yararlanabileceği fatura indirimlerini aşağıda sıralanan alt başlıklardan takip edebilirsiniz:

Elektrik İndirimi

Engelli elektrik indirimi 2019 yılının Ocak ayında duyuruldu ve aynı yılın Mart ayı itibari ile uygulanmaya başladı. Alınan karar ile birlikte engelli ve dar gelirli vatandaşların elektrik tüketimlerini 150 kW’a kadar olan kısmı destek kapsamına alındı.

Destek kapsamı belirlenirken kişinin ağır ve kronik bir rahatsızlık nedeniyle makineye gereksinim duyması, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık şartlarını sağlaması ve 2828 sayılı Kanun kapsamında verilen engelli bakım parası yardımı almıyor olması şartlarına uygunluk aranmaktadır.

Doğalgaz İndirimi

Engelli doğalgaz indirimi ısınma yardımı kapsamında yapılmaktadır. Isıl haritaya göre belirlenen ve Şubat ayının ikinci yarısında başlayan başvurular neticesinde yapılacak doğalgaz yardımlarından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaydı olan engelli vatandaşlarımız yararlanabilmektedir. Fatura destek ödemeleri Mart ve Ekim aylarında yılda iki kez olmak üzere üçer aylık periyotlarla yapılır.

Su İndirimi

Türk Telekom Hat İndirimi

Engellilere Türk Telekom hat indirimi iki farklı seçenekte sunulur. Türk Telekom faturalı ve faturasız hatlarda engellilere özel %25 ile %30 arasında indirim uygulanmaktadır. Ayrıca engelli müşterileri için Türk Telekom, 2GB ile 8GB internet paketlerinde indirim uygular. Engelliler için Türk Telekom “Erişebilir Yaşam” paketlerinde %25, “Destek Tarifeleri” paketinde ise %30 indirim uygulanmaktadır.

Turkcell Hat İndirimi

Engellilere THY’den bilet indirim oranı iç hat ve dış hat yolculuklarına göre farklı seyreder. Herhangi bir belge sunulması gerekmeden engelli vatandaşlarımız, THY’den iç hat biletleri için %20 ve dış hat biletleri için %25 indirimden yararlanabilirler.

Digitürk İndirimi

Engellilere Digitürk fatura indirimi 15,60 TL’den başlamaktadır. Bahsi geçen indirimlerden yararlanılabilmesi için Digiturk Web Abone Merkezinin aranması ve engelli paketine üye olunması yeterlidir.

Cep Telefonu İndirimi

Engellilere cep telefonu indirimleri operatörlerce belirli dönemlerde uygulanmaktadır. Engelli fatura indirimleri ve destekleri kategorisinde yer alan destek, 12 ay taahhüt süresince ve sadece tek bir cihaz için geçerlidir. Güncel olarak Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell’de engellilere yönelik indirimli akıllı cihaz satışı yapılmaktadır.

Pegasus Bilet İndirimi

Pegasus’tan engellilere bilet indirimi yoktur. Bunun yerine bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. Örneğin işitme ve görme engelliler, Pegasus’ta uçuşa refakatçi olmadan kabul edilir. Ayrıca görme engelli misafirleri için Pegasus, köpekleri ile birlikte seyahate izin vermektedir. Köpekler ise kabinde ücretsiz olarak taşınmaktadır.

Engelli Elektrik Faturası İndirimi Ne Kadar?

Engellilere yapılan elektrik indirimi 2022 yılında 103 TL ile 206 TL arasında değişir. Yardım tutarı, hanede oturan kişi sayısına göre 75 kWh ile 150 kWh tutarlara göre hesaplanmaktadır. Hanedeki kişi sayısına göre hesaplanan elektrik faturası indirim tutarları şu şekildedir:

1 – 2 kişilik haneler için 103 TL (75 kWh) 3 kişilik haneler için 137,33 TL (100 kWh) 4 kişilik hanelerde 171,67 TL (125 kWh) 5 ya da daha fazla kişilik hanelerde 206,00 TL (150 kWh)

Engelli Elektrik Faturası İndirim Başvurusu

Engellilerin elektrik fatura indirim başvuruları en yakın PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal yardımlaşma vakfından destek alan ve yardım kaydı bulunan engelli vatandaşlarımız, PTT işyerlerine şu belgelerle elektrik fatura indirim başvurusunda bulunmalıdırlar:

Elektrik faturası, Kimlik belgesi.

Engelli Doğalgaz İndirimi Ne Kadar?

Engellere yönelik doğalgaz indirim tutarı yıllık 450 TL ile 1.150 TL arasında ödenir. Hane başına üçer aylık periyotlarda ödenen yardım tutarı belirlenirken, ısıl haritaya göre hesaplama yapılmaktadır. Ayrıca, sağlık raporu bulunan kronik hastalar ile cihaza bağlı hayatını sürdüren kişilere %5 ek ödeme yapılmaktadır. Ödemeler, hak sahibi vatandaşlarımızın PTT sosyal yardım kartlarına yapılmaktadır.

Engelli Doğalgaz İndirim Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli doğalgaz yardım başvuruları Şubat ayında başladı. Başvurular e-Devlet ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yapılacak. Başvuru yapabilecek adaylar için hanede kişi başına düşen gelirin, net asgari ücreti üçte birinin altında olması şartı aranmaktadır.

Doğalgaz İndirim Başvurusu

Engelli Su İndirimi Ne Kadar?

Engellilere su faturalarında yapılan indirim tutarı belediyelerin prosedürlerine göre farklı seyreder. Örnek olması adına aşağıda engelli vatandaşlarımıza %50 su indirimi uygulayan 15 büyükşehir belediyesi paylaşılmıştır:

Engelli Su İndirim Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli su indirim başvuruları bağlı olunan il/ilçe su ve kanalizasyon idarelerine yapılır. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi için e-Devlet üzerinden “İndirimli Abonelik Başvurusu” adresi kullanılarak online başvuru yapılabilmektedir. Başvurularda istenen evraklar şunlardır:

İSKİ (İstanbul)

ASKİ (Ankara)

İZSU (İzmir)

ASAT (Antalya)

BUSKİ (Bursa)

ASKİ (Adana)

ESKİ (Eskişehir)

GASKİ (Gaziantep)

KOSKİ (Konya)

DESKİ (Denizli)

TİSKİ (Trabzon)

SASKİ (Sakarya)

KASKİ (Kayseri)

OSKİ (Ordu)

MASKİ (Manisa)

İkametgah belgesi,

%40 veya üzeri engelin bulunduğunu gösterir sağlık kurul raporu,

T.C. kimlik kartı,

Varsa engelli kişinin vasisi.

Engelli Turkcell Hat İndirim Şartları

Engellier için Turkcell indirimli hat koşulları şunlardır:

En az %40 engele sahip olmak ve engeli Sağlık Kurul Raporu ile gösterebilmek, Bahsi geçen tarifelere geçiş için kabul edilen noktalar aracılığı ile başvuruda bulunmak.

Engellilere uçak bilet indirimi %20 ile %25 arasında uygulanır. Pegasus ve SunExpress, engelli misafirlerine indirimli uçak bileti satışı yapmamaktadır. THY iç hatlarda %20 ve dış hatlarda %25 indirim uygularken, AnadoluJEt engellilere %20 indirimli uçak bileti satışı yapmaktadır.

Digitürk Engelli İndirimi

Digitürk’te engelli indirimi 15,60 TL’den başlar. %35 oranına kadar fiyat indirimleri uygulanır. Yukarıda değindiğimiz gibi bahsi geçen indirimlerden yararlanılabilmesi için Digiturk Web Abone Merkezi ile 0212 502 73 73 veya 0850 480 7 473 numaraları üzerinden iletişime geçilerek “Digitürk Engelli Paketi” üyeliği oluşturulmalıdır.

Engelli Akülü Araba Desteği Devlet Şartları

Engelli akülü araba devlet desteği 2022 yılında 2.750 TL olarak belirlendi. Engelli fatura indirimleri ve destekleri dışında kalan tekerlekli sandalye desteği için yerine getirilmesi gerekli şartlar şunlardır:

Engelli Uçak Bileti İndirimi Ne Kadar?

Engelli Türk Telekom Hat İndirimi

Türk Telekom’da engellilere yönelik indirimler iki farklı tarifede %25 ile %30 arasında uygulanır. Türk Telekom’dan Destek Tarifeleri; engelli, gazi ve şehit yakınlarına yönelik oluşturulmuştur. %30 indirimli kullanılabilen bu tarifenin içeriğinde her yöne 1000 dakika konuşma, her yöne 1000 SMS ve 10GB bedava internet bulunmaktadır. Erişilebilir Yaşam tarifelerinde %25 indirim uygulanırken, indirimler faturalı ve faturasız hatlar için geçerlidir. Başvurularda istenen belgeler ise şu şekildedir:

Engelli Vodafone Hat İndirim Başvurusu

Vodafone’da engelli indirimli hat indirim başvuruları için en yakın Vodafone bayisine, 542 ya da 0542 542 00 00 numaralarından ulaşabileceğiniz Vodafone Müşteri Hizmetlerine yapabilirsiniz. Başvurular için istenen şartlar şu şekildedir:

Engelliler için Vodafone hat indirimi Red, Freezone ve Uyumlu tarifeler altında sunulur. “Sosyal Destek Paketleri” adı ile sunulan Vodafone engelli tarifelerinde uygulanan indirim tutarı 9 TL ile 47 TL arasında değişmektedir. Vodafone, engelliler için faturalı ve faturasız tarifelerde toplam 11 farklı paket tanımlamıştır.

Engellilere Turkcell hat desteği “Sosyal Destek Kampanyası” kapsamında sunulur. %40 ve üzeri engellilik durumuna sahip bireyler için oluşturulan tarifelerde uygulanan indirim oranı %25’tir. Toplam 9 adet engelli tarifesi bulunan Turkcell’de ilgili tarifelere geçiş için Turkcell bayilerine, 532 ya da 0532 532 00 00 numaralı Turkcell Müşteri Hizmetlerine başvurabilirsiniz.