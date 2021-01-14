2021 Yılı Ehliyet Raporunda Yeni Dönem!

2021 yılında alınacak olan ehliyetlerin sağlık raporlarıyla ilgili açıklmaa yapan Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarında vücut kitle indeksi 33'ün üzerinde olan her kişiden ehliyet raporu için polisomnografi (uyku testi) istenmesi ve sağlık raporarına bu testin kesinlikle olması gerektiğini ifade etti.Vural Fidan tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yayımlanan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'yle ehliyet alacak ya da yeniletecek kişilerin boy ve kilolarını beyan etmesi gerektiğini ve vücut kitle endeksi 33'ün üzerinde olan kişilerden İlgili hastane tarafından tespitinin yapılıp ehliyet raporu için polisomnografi (uyku testi) istenmesi gerekmektedir" dedi.

“Ehliyet Yönetmeliğin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girmesiyle çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiği, ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan 5 yıllık sürede başladı. Bu düzenlemeler sırasında kişinin sürücü olup olamayacağını belirlemek için almış olduğu sağlık raporunda yeni bir olay vardı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de trafik kazalarını önleyebilmek için özellikle gündüz aşırı uyku hali olan, obezitesi olan ve trafik kazası yapma riski yüksek uyku apneli hastaların ehliyet almadan önce mutlaka tanılarının konup tedavilerinin yapılması planlanmıştı. Bunun için tanı koyma aşamasında uyku testinin kimlere yapmak gerektiği çok net olarak belirtilmişti.

1 Ocak 2016'dan itibaren sürücü belgeleri yenilenirken, vücut kitle indeksi 33'ün üzerinde olan obez kişilerde uyku apnesi riski yüksek olduğu için mutlaka önce polisomnografi yani uyku testi yaptırmaları, ve akabinde saplık durumu iyi ise ehliyet almaları öngörülmüştü. Sağlık raporlarının usul ve esasları belirlenirken beyan formunda kişinin boy ve kilosunu beyan etme zorunluluğu bulunmamaktaydı. Burada bir yasal boşluk olduğu için de bu 4 yıl içinde uyku apneli olduğunu düşündüğümüz halde polisomnografi yaptırmaya gelen kişi sayısı çok az oldu. Türkiye'de yaklaşık olarak 28 milyon civarında sürücümüz var ve bu sayı sürekli olarak artmaktadır Ayrıca Asıl konuya gelecek olursak ülkemizde obezite oranı yüzde 20'ler civarında. Son açıklanan verilere göre oranladığımızda 5 milyon 600 bin civarında obez sürücü var ve en iyi ihtimalle 5 milyon kişinin vücut kitle indeksinin 33'ün üzerinde olduğunu tahmin edilmektedir.

Bu kapsamda bakılacak olursa ehliyet yenileme sürecinde her yıl 1 milyon kadar kişinin polisomnografi yaptırması gerekmektedir, fakat bu kadar rakam ortada yok. Uygulamadaki eksikliklerin önüne geçebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığınca yaklaşık iki ay önce Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin yayımlandı. Kişiler artık herhangi bir nedenle sağlık raporu alacakları zaman sağlık kuruluşlarına müracaat ettiklerinde beyan ettikleri formların içinde boy ve kilolarını da beyan etmek zorundalar. Bunu beyan ettikleri anda vücut kitle indeksini hesaplamak her hekim için son derece kolay bir iştir. Vücut kitle indeksi 33'ün üzerinde olanların, ehliyet için müracaat ettiğinde önce uyku testi istenerek, kişide uyku apnesi tespit edilirse başlanacak tedaviye uyum gösterdiği ispat edildikten sonra sürücü belgelerini alabilecekler.”

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