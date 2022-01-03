2021 yılı Aralık ayı enflasyonu açıklandı

Memur ve işçi zamlarının belirlenmesinde de rol oynayacak Aralık ayı enflasyon rakamları için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri bekleniyordu.

Milyonlarca kişinin beklediği TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri bugün açıklandı.

ARALIK ENFLASYONU YÜZDE 13,58

TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 36,08 olarak açıklanırken, Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 arttı.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.

ARALIK AYI VERİLERİ

Aylık TÜFE’ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,13 ile eğitim, yüzde 3,55 ile sağlık ve yüzde 3,65 ile haberleşme oldu.

2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,49 ile ulaştırma, yüzde 16,54 ile ev eşyası, yüzde 15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak açıklandı.

Aralık 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 33 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.