2021 MSÜ başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, nereden yapılır ve şartlar neler? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi bugün binlerce kişi için büyük gün... Askerlik mesleğini icra etmek isteyen adaylar için 2021 MSÜ başvuruları saat 10.00'da başladı.

2021 MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI!



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Aynı zamanda başvurular da başladı. Sınav ücreti ise 110 lira olarak belirlendi.MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2021-MSÜ: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

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2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvurları 04 Şubat – 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.HES KODU BİLGİLERİNİN ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNE KAYDI GEREKİYOR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan sınava ilişkin paylaşımında, "T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylarımız başvuru merkezlerimize gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile 'kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilir ve sınav başvurularını yapabilir. Başvuru yapabilmek için geçerli HES kodu bilgilerinizi AİS'e kaydetmeniz gerekmektedir." bilgisini verdi.