2021'den itibaren kaçak elektrik kullananlara hizmet verilmeyecek Dicle elektrik kayıt dışı elektriği daha çok kullananların gelir düzeyi yüksek olanlar olduğunu belirterek 2021'den itibaren kaçak kullananların elektrik hizmetlerinden yararlanamayacağını belirtti.

2021'den itibaren kaçak elektrik kullananlara hizmet verilmeyecek

2021'den itibaren kaçak elektrik kullananlara hizmet verilmeyecek Dicle elektrik kayıt dışı elektriği daha çok kullananların gelir düzeyi yüksek olanlar olduğunu belirterek 2021'den itibaren kaçak kullananların elektrik hizmetlerinden yararlanamayacağını belirtti.

Türkiye'den vatandaşın belini büken sorunların başında kaçak elektirik kullanımı yer alıyor

Kaçak elektirik kullanımının en yüksek olduğu illerden Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'a dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 2013 yılından bu yana tarımsal sulama aboneleri ve elektiriği kaçak kullananlarla ciddi sıkıntılar yaşıyor.

KAÇAK ELEKTRİK'TE UYDU TESPİTİ

Milliyet’e açıklamada bulunan Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, drone’ların 100 metre yüksekten kaçak elektrik tespiti yapabildiğini belirterek, özellikle tarımsal sulamada yoğun kaçak elektrik kullanımı tespit ettiklerini ifade etti.

Önümüzdeki dönemde tarımda kaçak elektrik tüketimini uyduyla tespit edeceklerini ifade eden Atalay, “Kayıt dışı elektriği daha çok kullananlar gelir düzeyi yüksek olanlar” dedi.

2021'DEN İTİBAREN ELEKTRİK VERİLMEYECEK

Atalay, bölgelerinde tarımsal sulamada kaçak elektrik kullananlara ve elektrik borcunu geciktirenlere 2021’den itibaren elektrik verilmeyeceğini bildirdi.

BORÇ 3 MİLYAR 680 MİLYON

Atalay, hizmet bölgelerindeki tarımsal ve kırsal abonelerin elektrik faturasını ödeme alışkanlığının çok zayıf olduğunu belirterek, “Bu bölgelerdeki tarımsal sulama abonelerinin birikmiş borcu Haziran 2020 itibarıyla 3 milyar 680 milyon liraya ulaştı” dedi.

NEMDEN KAÇAK ELEKTRİĞİ ANLAYACAK

Atalay, şöyle devam etti:

“Uzman ekiplerimiz bir süredir drone kullanmaya başladı. Drone’lar ile 5 kilometre çapındaki bir alanda 100 metre yükseklikten tespit yapılabiliyor. Gerek tarımsal sulamada, gerekse diğer alanlarda kayıtdışı kullanımını çok hızlı şekilde tespit edebiliyoruz. Koordinatlar tespit edilip görüntüler çekildiğinde hukuki anlamda delil niteliği de taşıyor. Drone’ların da kullanılacağı teknoloji ağırlıklı projemizin geliştirilme süreci devam ediyor. Tamamlandığında 61 bin kilometrekareyi aşan dağıtım bölgemizdeki ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapısı gibi özelliklere bakılarak ne kadar elektrik tüketildiği uydu destekli olarak belirlenecek.”