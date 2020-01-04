2020 Yılı İçin MTV Artış Oranı Kesinleşti | MTV 2020 Hesaplama Tablosu

2020 Yılı İçin MTV Artış Oranı Resmileşti ? 2020 Yılı İçin MTV Artış Oranı Resmileşti? MTV 2020 Hesaplama Tablosu 2020 MTV hesaplama tablosu! Yaş ve motor hacmine göre hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

2020 Yılı İçin MTV Artış Oranı Resmileşti? MTV 2020 Hesaplama Tablosu

2020 Yılı İçin MTV Artış Oranı Resmileşti? MTV 2020 Hesaplama Tablosu 2020 MTV hesaplama tablosu! Yaş ve motor hacmine göre hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile ilgili konunun kararın yürürlüğe girmesi, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 10’ncu maddesi gereğince karara bağlandı.Resmi Gazete’de 22 Aralık 2019 tarihli 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki olarak yayımlanan Karar’ın 1. maddesinde.."

“2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5’nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8’nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına ocak ayında uygulanmak üzere yüzde 12 oranında belirlenmiştir.”

Milyonlarca araç sahibini çok yakından ilgilendiren 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belirlendi. Araç sahipleri, %12 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının ardından araçları için ne kadar MTV ödemesi yapacaklarını merakla bekliyor . Öyle ki, yeni yılın ilk saatleri ile birlikte arama motorlarında yanıtı en çok araştırılardan sorulardan bir tanesi de 'Yaş aralıkları ve motor hacmine göre 2020'de hangi araç ne kadar MTV ödenecek' Bilindiği gibi yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyat tablosu ile 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 motor silindir hacmi ile araçların yaş durumlarına göre kaç TL MTV ödeme yapılacağını belirleyen faktörlerdir.

MTV ÖDEMELERİ İLK NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLAYACAK

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. İşlemler, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

MTV 2020 FİYAT HESAPLAMA TABLOSU İŞTE, OTOMOBİLLERDE BU YIL TALEP EDİLECEK MTV TUTARLARI

(01/01/2018 öncesi tescil)

1-3 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

2019 MTV'si: 861 lira

2020 MTV'si: 964.32 lira

1-3 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV'si: 1499 lira

2020 MTV'si: 1678.88 lira

1-3 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV'si: 2647 lira

2020 MTV'si: 2946.64 lira

1-3 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV'si: 4170 lira

2020 MTV'si: 4670.4 lira

4-6 yaş araçlarda

0-1300 cc aralığı

2019 MTV'si: 600 lira

2020 MTV'si: 672 lira

4-6 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV'si: 1124 lira

2020 MTV'si: 1258.88 lira

4-6 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV'si: 2068 lira

2020 MTV'si: 2316.16 lira

4-6 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV'si: 3211 lira

2020 MTV'si: 3596.32 lira

7-11 yaş araçlarda

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV'si: 652 lira

2020 MTV'si: 730.24 lira

7-11 yaş araçlarda

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV'si: 1218 lira

2020 MTV'si: 1364.16 lira

7-11 yaş araçlarda

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV'si: 1888 lira

2020 MTV'si: 2114.56 lira

Olarak belirlidir.