2020 Yılı Doğum Parası ve Emzirme Ödeneği Ne Kadar?

2020 Yılı Doğum Yardım parası ve Emzirme Ödeneği Ne Kadar Oldu? Yeni yılla birlikte sadece emekli ve memurların cebine girecek para değil yeni annelerin devletten alacağı ücretler de arttı. İşte 1 Ocak’tan itibaren geçerli doğum, çocuk ve emzirme paraları...

2020 Yılı Doğum Yardım parası ve Emzirme Ödeneği Ne Kadar Oldu



2020 Yılı Doğum Yardım parası ve Emzirme Ödeneği Ne Kadar Oldu? Yeni yılla birlikte sadece emekli ve memurların cebine girecek para değil yeni annelerin devletten alacağı ücretler de arttı. İşte 1 Ocak’tan itibaren geçerli doğum, çocuk ve emzirme paraları...

Yeni doğan bebeği olan ailelere çocuk yardımı için başvuru işlemleri Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılmaktadır . TC kimlik numarasıyla pratik olarak e devlet yada 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 2019 senesi için 180 tl'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı babaya veriliyor. Bu tutarı ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki senenin enflasyonuna göre belirliyor…

Merkez Bankası, enflasyonun yılsonunda yüzde 12 civarında olmasını istiyor. Süt parasında yapılacak artışın da yüzde 12 civarında olacağı düşünülürse 2020'deki ödeme 202 liraya ulaşacak. Başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zaman aşımı süresi var. Bağkurlu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği bir kereliğine yapılıyor .

Anneye yapılan en tavan tutarlı ödeme doğum parası. Maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesap ediliyor. En düşük yani asgari ücretle çalışan anneye şu anda 2.020 liralık maaş üzerinden yapılan ödeme 6.367 lira. Maaş arttıkça ödeme de yükseliyor.

Doğum yapan annelere ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocukta 400 TL ve ikinci çocukta 600 TL ödeme yapılmakta. 2020 yılında bu tutarlara da zam yapılmıştır . Ocak ayı itibarıyla doğum yapacak annelerin eline en az 7.470 TL alacakları belirtilmekte.

Merkez Bankası, enflasyonun yılsonunda yüzde 12 civarında olmasını bekliyor. Süt parasında yapılacak artışın da yüzde 12 civarında olacağı düşünülürse 2020’deki ödeme 202 liraya çıkacak.

Bu hesaplamalara 300 TL İlk Çocuk Yardımı tutarı da eklenmiştir.

Bu hesaplamalara 300 TL İlk Çocuk Yardımı tutarı da eklenmiştir.

2020 Asgari Ücret Doğum Parası Süt Parası Toplam Ödeme

2.155 TL 6.969 TL 202 TL 7.470 TL

2.227 TL 7.218 TL 202 TL 7.719 TL

2.298 TL 7.467 TL 202 TL 7.968 TL

2.370 TL 7.716 TL 202 TL 8.217 TL

2.513 TL 8.213 TL 202 TL 8.715 TL

2.727 TL 8.960 TL 202 TL 9.461 TL

2.870 TL 9.458 TL 202 TL 9.959 TL

Bu hesaplamalar evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu kadınlar içindir. Rapor parası 112 gün üzerinden hesaplanmıştır. 300 liralık doğum parası ilk çocuk içindir. Süt parasında enflasyon yüzde 12 olarak hesaplanmıştır.