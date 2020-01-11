2019 Yılında en çok satılan ikinci el araçlar, 2020 İkinciel araç piyasası, En çok alınıp satılan arabalar, prim yapan otomobiller, en hızlı alınıp satılan otomobi markaları, 2020 en çok tutulan otomobiller Detaylar haberde
2019 Yılında internet pazarında en çok satılan ikinci el araçlar
2019 Yılında en çok satılan ikinci el araçlar, 2020 İkinciel araç piyasası, En çok alınıp satılan arabalar, prim yapan otomobiller, en hızlı alınıp satılan otomobi markaları, 2020 en çok tutulan otomobiller Detaylar haberde
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre %22,85 azalarak 479.060 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılında 620.937 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2019 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 90.500 adet oldu. 77.706 adet olan 2018 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %16,46 oranında arttı.
Otomobil satışları, 2019 yılında geçen yıla göre %20,37 oranında azalarak 387.256 adet oldu. Geçen yıl 486.321 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılında geçen yıla göre %31,8 oranında azalarak 91.804 adet oldu. 2018 yılında 134.616 adet satış gerçekleşmişti.
2019'da 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen özel taşıt kredisi paketi ve faiz indirimleri satış rakamlarını arttırdı.
10-Toyota-56 bin 514 adet
- 9-Peugeot-74 bin 628 adet
8-Hyundai-78 bin 630 adet
7-BMW-88 bin 534 adet
6-Mercedes-Benz-94 bin 463 adet
5-Opel-98 bin 159 adet
4-Fiat-176 bin 775 adet
3-Ford-177 bin 464 adet
2-Volkswagen-239 bin 700 adet
1-Renault-240 bin 870 adet
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