2019 Yılında internet pazarında en çok satılan ikinci el araçlar

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre %22,85 azalarak 479.060 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılında 620.937 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2019 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 90.500 adet oldu. 77.706 adet olan 2018 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %16,46 oranında arttı.

Otomobil satışları, 2019 yılında geçen yıla göre %20,37 oranında azalarak 387.256 adet oldu. Geçen yıl 486.321 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılında geçen yıla göre %31,8 oranında azalarak 91.804 adet oldu. 2018 yılında 134.616 adet satış gerçekleşmişti.

2019'da 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen özel taşıt kredisi paketi ve faiz indirimleri satış rakamlarını arttırdı.

10-Toyota-56 bin 514 adet

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