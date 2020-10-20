20 Ekim Salı günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

20 Ekim Salı günlük günlük burç yorumları 20 Ekim Salı günlük 2020 burç yorumları merak ediliyor. İşte20 Ekim Salı günlük 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 20 Ekim Salı günlük burçlar
20 Ekim 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları
20 Ekim 2020 burç yorumları hangi burçlar için güzel haber anlamına geliyor? 20 Ekim Salı günü Koç burcunu yurt dışıyla ilgili konular bekliyor, Boğa burcu ise gergin bir günle baş etmek durumunda kalabilir. Günlük burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Yurt dışı ile ilgili konularda önemli görüşmelerin olabilir. Sabah saatlerinde sinirsel gerginliklerine dikkat etmelisin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Salı günü saat 05.54 sularında meydana gelecek olan Merkür ile Uranüs arasındaki karşıt açı ani sinirsel gerginliklere sebep olabilir. Özel ilişkilerinde de gerginliklere dikkat etmelisin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay salı günü boyunca karşıt burcunda ilerliyor. Partnerin ile olan ilişkilerine gün boyunca dikkat etmelisin zira gökyüzünde zorlayıcı enerjiler var.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ofis arkadaşlarına olan görüşmelerinde salı günü sinirli bir tutumla olayları istemediğin boyutlara taşımaktan imtina etmelisin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: İştahının yüksek olacağı gün boyunca diyetini uygulamakta zorlanabilirsin aynı zamanda bugün sinirsel gerginliklerin de söz konusu olabilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Evinle ilgili konularda öfkeyle kararlar vermekten uzak durmalısın. İletişim adına uygun bir gün değil.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Yakın çevrenle aranda yanlış anlaşılmaların söz konusu olabileceği bugün iletişimine dikkat etmen gerekiyor. Ani kararlar vermekten uzak durmalısın.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Ödemelerini planlarken gerginliklerin söz konusu olabilir. Sözlerini söylemeden önce iki kere düşünmen iyi olacaktır.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla özen göstermelisin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Arkandan dönen işlere dikkat etmen gereken bir gün. Yakınlarının sadakatsizliği ile sınanabilirsin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Arkadaşlarınla ilgili asılsız dedikodulara kulak asmamalısın. Fazla hoşgörü beklentisinde olman insanları yorabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: İletişim adına uygun bir gün değil. Kariyerinle ilgili bazı konulara kafanı fazlaca takabilirsin. Gerginliklerin yoğun olacağı bir gün olabilir.
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