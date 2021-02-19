20-21 Şubat sokağa çıkma kısıtlaması Kaldırılıyor mu? son gelişmeler

Sokağa çıkma yasağı, hem hafta içleri hem de sonları uygulanmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçerli olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası yeniden gündeme geldi. Mart ayını işaret gösteren Cumhurbaşkanı, vaka sayısına göre hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılabileceğini belirtti. Açıklama sonrası gözler, 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusunun yanıtına çevrildi. İçişleri Bakanlığı genelgesinde, ikinci bir karara kısıtlamanın kadar süreceği belirtilmişti. İşte, 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı saatleri... Hafta sonu kesintisiz süren kısıtlama cuma akşamları saat 21.00 itibarıyla başlayarak, pazartesi günü saat 05.00'a kadar geçerli oluyor. Kısıtlamalarda normalleşme takvimi için mart ayını işaret gösteren Cumhurbaşkanı, "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Hafta sonu kısıtlamalarıyla ilgili karar alınmadı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yasaklarına değinerek şunları söyledi;

"İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Kısıtlamalar bir süre daha devam edecek. Dolayısı ile 20-21 Şubat tarihlerinde de kısıtlama geçerli olacak.