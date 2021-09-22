2. el parçaya Danıştay 'dur' dedi

Babasından ve evlat edinenden yetim maaşı alan kadın haklı bulundu İzmir 16. İş Mahkemesi, 74 yaşındaki kadının açtığı davada, davacının, hem öz babasından hem de kendisini evlat edinen kişiden kalan maaşlardan biri brüt asgari ücreti geçse dahi, iki maaşı da alabileceğine hükmetti- Davacının avukatı Ersan Karatekin:-"Maaşlardan biri brüt asgari ücreti geçtiği için, SGK kendisini evlat edinen babasından aldığı maaşı iptal etti. Sosyal güvenlik mevzuatına göre hem öz babasından hem de kendisini evlat edinen babasından maaş almasına bir engel yok.