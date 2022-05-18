19 Mayıs mesajları, Whatsapp resimli 19 mayıs mesajları 2022

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yine her yıl olduğu gibi coşku ile kutlanacak. Peki 19 Mayıs günü mesajları neler? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında sevdiklerinize yollayabileceğiniz resimli mesajlar neler olabilir? Heyecanla beklenen bu tarihi günde Whatsapp, Instagram, Facebook ve Twitter adreslerinden resimli mesajlar atılacak. İşte sizler için hazırlanan en güzel ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları..

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yakında tüm ülkede düzenlenen programlarla kutlanacak. En güzel 19 mayıs günü mesajlarını sizler için derledik. Atatürk'ün Gençliğe hediye ettiği bu güzel günde sizde sevdiklerinize güzel mesajlar yollayabilirsiniz. Bu haberimizde en güzel Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter veya SMS ile 19 Mayıs mesajlarına ulaşabilirsiniz. Eğer daha fazla mesaj isterseniz galerimizden en güzel ve resimli 19 Mayıs mesajlarına bakabilirsiniz...

En güzel 19 Mayıs kutlama mesajları:

- Atamızın, Türk gençliğine bıraktığı kutlu armağan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

- 19 Mayıs 1919 Samsun’dan çıkan sevgi bayrağının yurdun her yerinde dalgalanması dileğimle, Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun.

- Yüzyıllardır çektiğimiz çilenin ve yurdun her bir karışını sulayan kanların sonucu doğan CUMHURİYETİ, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

- Kurtuluşun ve Atamızın üzerimize bir güneş gibi doğduğu 19 Mayıs tüm Türk milletine armağan olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

- Samsun’dan Anadolu’ya doğan güneş tüm düşmanı boğduğu 19 Mayıs tüm Türk Gençliğine armağan olsun.

- Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs’ta Samsun’da başlattığı özgürlük ateşinde de söylediği gibi “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Tüm gençliğin bayramı kutlu olsun.

- Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.

- Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

- Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. En güzel 19 mayıs günü mesajlarını sizler için derledik. Atatürk'ün Gençliğe hediye ettiği bu güzel günde sizde sevdiklerinize güzel mesajlar yollayabilirsiniz. Bu haberimizde en güzel Whatsapp veya SMS ile 19 Mayıs mesajlarına ulaşabilirsiniz.



WHATSAPP 19 MAYIS MESAJLARI



-- Büyük Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından verilen mücadele sonucunda büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat zekânı unut, daima çalışkan ol. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- 19 mayıs mesajları ile sizde Atatürk’ün Gençlere armağan ettiği bu bayramı neşe dolu şekilde kutlayabilirsiniz.



-- Zafer, barışın en kısa yoludur. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



--19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- 19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer “Zafer benimdir” diyebilenlerindir. K. Atatürk 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



--Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un 95.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- 19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs, Türk milletinin esaret zincirini kırmak adına Büyük Önder Atatürk’ün liderliğinde attığı büyük adımın adıdır. 19 Mayıs, Anadolu’da esir olmak istemeyen milletimiz için adaletin başladığı tarih olması bakımından da önemli bir gündür.



-- Ben Samsun’u ve Samsun HaIkını gördüğüm zaman, memIekete ve miIIete ait bütün düşünce ve kararIarımın yerine getiriIebiIeceğine dair bir defa daha kuvvetIe inanmıştım. Samsun’IuIarın haI ve durumIarında gördüğüm gözIerinden okuduğum vatanseverIik ve fedakarIık; ümit ve tasavvurIarımı oIumIu bir inanca götürmeye yetmişti



-- Vatanın bütün ümidi ve geIeceği size, genç nesiIIerin anIayış ve enerjisine bağIanmıştır.



-- MiIIet, miIIî hakimiyet esasını ve Türk MiIIiyetçiIiğini kabuI etmiştir. Bunu gerçekIeştirmeye çaIışacaktır.



--19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.



-- MiIIetin bağrında temiz bir nesiI yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kaImayacak. Zafer “Zafer benimdir” diyebiIenIerindir.



-- Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.-Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



-- GençIiğinde dik duranın ihtiyarIığında beIi büküImez.



19 Mayıs Resimli Mesajlar



En güzel resimli Mesajları sevdiklerinize gönderin.







