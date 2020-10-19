19 Ekim Pazartesi Korona tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

ayçiçek yağı fiyatları neden arttı, AYÇİÇEK YAĞ FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDECEK Mİ? neden yağa zam yapılıyor Türkiye'nin yarı yarıya dışa bağımlı olduğu ayçiçeğinde bu sene kuraklık sebebiyle rekolte geriledi. Ham madde fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 40'a varan artış yaşandı.