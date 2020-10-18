18 Ekim Pazar günlük burç yorumları

18 Ekim Pazar günlük burç yorumları18 Ekim Pazar 2020 burç yorumları merak ediliyor. İşte 18 Ekim Pazar 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 18 Ekim Pazar 2020
18 Ekim 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları
18 Ekim 2020 burç yorumları içerisinde aşk, iş ve aile hayatına yönelik tavsiyeleri bulabilirsiniz. Pazar günü Koçlar için gergin bir gün, Boğalar için sıra dışı bir gün olacak. 18 Ekim günlük burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 18 Ekim Pazar günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Ortak paylaşımların ile ilgili konular öne çıkıyor. Gün boyunca zihinsel gerginliklerin söz konusu olabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay tam karşıt burcun olan Akrep'te ilerliyorken ikili ilişkilerinde sıra dışı konular söz konusu olabilir. Etrafındaki kişilerden güzel destekler alabilirsin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Bilhassa günün ikinci yarısında baş ağrıları yaşayabilirsin. İletişim ile ilgili konularını öğlen saatlerine alman iyi olacaktır.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Aşk hayatında gece saatlerinde tartışmalar baş gösterebilir. Olayları sakinlikle karşılaman iyi olacaktır. Gün içinde cömert kişilerden alacağın destekler hayli değerli olacaktır.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Evinle ilgili konular gün içinde öne çıkıyor olacak. Akşam saatlerine doğru çok istediğin bir şeyin olduğuna şahit olup çok sevinebilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Beklenmedik gelişmeler gün boyunca huzurunu kaçırabilir. Ne zamandır gerçekleştirmek istediğin bir şey ile ilgili önemli sonuçlar elde edecek olman akşam saatlerinde moralini yükseltebilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Parasal konularının öne çıktığı bugünlerde beklenmedik gelişmeler baş ağrıtıcı olabilir. Akşam saatlerine doğru daha kendinle kalman gereken enerjiler var.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Ay Pazar günü boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde hissiyat olarak önemli farkındalıklar yaşayabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Arka planda kalmış konuların pazar günü boyunca öne çıkarak zihinsel anlamda seni meşgul edebilir. Akşam saatlerinde cömert bir tanıdığının desteği hayli önemli olacaktır.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Bu gece arkadaşlarından alacağın bazı haberler hem şaşırtıcı hem de zihinsel açıdan zorlayıcı olabilir. Akşam saatlerinde ise istediğin şeyler için önemli bir destek buluyorsun
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Sıra dışı konular gece saatlerinde seni şaşırtacak olabilir. Kariyer hayatına ilişkin konular kafanı kurcalayacak olabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Uzak akrabalarından alacağın haberler senin adına şaşırtıcı olabilir. Cömert bir el bugün seni çok mutlu edebilir. Hissiyatının hayli güçlü olacağı bir gündesin.
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