170 milyonluk tapu vurgunu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Fatih Tapu Dairesi’nde dolandırıcılık operasyonu düzenledi. İlk dalgası Ekim 2021’de yapılan operasyonun ikinci dalgası için polisi harekete geçiren olay, Fatih Tapu Dairesi’ne giden bir kişinin 15 milyon lira değerindeki gayrimenkulü satmak istemesi sırasında yaşandı.

Görevli tapu memurları gayrimenkulle ilgili 25 yıldır vergi ödenmediğini belirleyince inceleme başlatmıştı. Yapılan araştırma neticesinde satılmak istenen gayrimenkule ait evrakların sahte olduğu anlaşıldı. Şüpheli kişinin vergi borcunu kapatıp vekaletname ile işlem yapmak istemesi üzerine tapu memurları mülk sahibine ulaşmış, hiçbir şeyden haberdar olmadığı anlaşılınca polise haber verilmişti.

SON SATIŞ 30 MİLYONLUK

Mali Şube’nin ilk dalgasını yaptığı operasyonda sivil ayağı yakalanan şebeke üyelerinin bağlantılı olduğu ve aralarında memurların da bulunduğu diğer üyelere ulaşıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ DE VAR

4 ildeki operasyonlarda aralarında 4’üncü sınıf bir emniyet müdürü, tapu ve noter çalışanlarının da bulunduğu 15 şüpheli yakalandı. Sahte vekaletname, belge ve tapu sahiplerine benzeyen dublör kullanan şebekenin eylemleri Mali Şube polislerince adım adım izlendi.

Anadolu’daki küçük illerde noterlerden arazi ve mülkleri sahte evraklarla kendi üzerlerine alan şebeke üyeleri, birkaç gün sonra piyasa fiyatının altında satıyordu. Dolandırıcıların son olarak 30 milyon lira değerinde bir arazi satışı yaptığı, 5 ayrı satıştan 170 milyon liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı.