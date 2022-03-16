rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0

17 Mart Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

17 Mart Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

17 Mart Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu
Admin
Admin
16 Mart 2022 Çarşamba 18:59

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 118 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 345 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 16 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 345 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 118 oldu. Bir günde toplam 324 bin 58 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 364 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,25 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 336 bin 317'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

15 Mart Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
15 Mart Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
15 Mart Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
15 Mart Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
0
Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılanması Müjdesi!
Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılanması Müjdesi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.