16 Şubat Çarşamba Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

16 Şubat Çarşamba Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı.16 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 76 bin 632 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276'dan 266'ya düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 74 bin 936 olurken toplam 438 bin 553 PCR testi yapıldı. 2 yılı aşkın süredir devam eden salgınla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 266 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 74 bin 936 hasta taburcu olurken bugün 438 bin 553 test yapıldı. BAKAN KOCA: SALGIN BOYUNCA 14 MİLYON VAKA GÖRÜLDÜ Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir." dedi.

DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,81 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,76 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,81 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 173 bin 367 doza yükseldi